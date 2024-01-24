Борис Игнатьев: «После слов Чеферина о допуске россиян появилась надежда»

Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о словах президента УЕФА Александра Чеферина, который заявил о необходимости допустить юношеские сборные России до международных соревнований.

«Если руководитель такой серьезной организации заявляет, что решение, возможно, будет принято, наверное, это все обдуманно, а если нет — это двуликий Янус. Значит, наверное, не он управляет процессом и не стоит над ним. Поэтому я не могу однозначно сказать, насколько все это будет решаемо, но появилась надежда. А надеждами мы и живем», — приводит слова Игнатьева Metaratings.ru.

Ранее исполком УЕФА допустил до международных турниров сборные России до 17 лет, но через некоторое время отменил свое решение из-за нежелания европейских команд выступать на турнирах с россиянами.