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Сегодня, 13:23

Борис Игнатьев: «После слов Чеферина о допуске россиян появилась надежда»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Экс-тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о словах президента УЕФА Александра Чеферина, который заявил о необходимости допустить юношеские сборные России до международных соревнований.

«Если руководитель такой серьезной организации заявляет, что решение, возможно, будет принято, наверное, это все обдуманно, а если нет — это двуликий Янус. Значит, наверное, не он управляет процессом и не стоит над ним. Поэтому я не могу однозначно сказать, насколько все это будет решаемо, но появилась надежда. А надеждами мы и живем», — приводит слова Игнатьева Metaratings.ru.

Ранее исполком УЕФА допустил до международных турниров сборные России до 17 лет, но через некоторое время отменил свое решение из-за нежелания европейских команд выступать на турнирах с россиянами.

Источник: Metaratings.ru
Александер Чеферин
Борис Игнатьев
УЕФА
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