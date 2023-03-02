Ломовицкий: «Нам всегда говорили, что футбол вне политики, а выяснилось, что это просто слова»

Полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий в интервью «СЭ» рассказал о своем отношении к возможному переходу РФС в Азию.

— Как ты относишься к разговорам о переходе в Азию?

— Нам всегда говорили, что футбол вне политики, а выяснилось, что это просто слова. Честно, не знаю, как будет лучше. Мне кажется, людям сейчас вообще стало менее интересно следить за тем, что происходит в футболе. Конечно, организаторы пытаются подогревать ажиотаж новым форматом Кубка России, той же Медиалигой. Но это не совсем то.

В конце декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.

Ранее в АФК заявили, что переход РФС пока не рассматривался официально.