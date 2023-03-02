Футбол
Сборная России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Команда
Главная
Футбол
Сборная России

Сегодня, 09:25

Пейчинович — о переходе РФС в Азию: «Лучше подождать УЕФА»

Пейчинович выразил мнение о возможном переходе РФС в Азиатскую конфедерацию
Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший футболист «Локомотива» Неманья Пейчинович выразил мнение о возможном переходе российского футбола в Азиатскую конфедерацию.

«В самый популярный и современный футбол играют в Европе, из-за чего РФС лучше подождать возвращения в УЕФА. Надеюсь, что в следующем году Россию вернут в европейский и мировой футбол, но все будет снова зависеть от развития ситуации на Украине. На данный момент не знаю, целесообразно ли переходить РФС в Азию и будет ли это полезно российским игрокам и клубам. По количеству зрителей футбол в Азии, может, и популярнее — есть Китай и Эмираты, в которых имеются богатые клубы с известными и качественными игроками. Да, многие европейские звезды играют в азиатских клубах, но по качеству футбола Европа — топ, уровень там намного выше. Если же у РФС не будет выгодных решений по поводу возвращения в УЕФА и они не захотят ждать, то можно войти в Азию, поиграть там, а после изменения обстановки вернуться обратно в Европу. Это уже будут политические решения, которые сейчас не стоит обсуждать», — приводит слова Пейчиновича Sport24.

Весной 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях.

В конце декабря исполком Российского футбольного союза (РФС) принял решение создать совместную с УЕФА рабочую группу, которая займется разработкой дорожной карты для возвращения российских сборных и клубов к международным турнирам.

Ранее в АФК заявили, что переход РФС пока не рассматривался официально.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-02-peychinovich-o-perekhode-rfs-v-aziyu-luchshe-podozhdat-uyefa-nadeyus-v-sleduyushchem-godu-rossiyu-vernut
Неманья Пейчинович
Футбол
РФС
1
0
Читайте также
Легенда российского волейбола Кириллова играла за сборную Хорватии и трижды завершала карьеру
«Самый трудолюбивый из всех суперзвезд». Капризов оформил хет-трик и вытащил «Миннесоту»
Минобороны: российские военные пресекли попытку массированной атаки дронов на Крым
Хугербитс предсказал миру мегаземлетрясение магнитудой 8,5 в марте
Пригожин сообщил, что десятки тысяч бойцов ВСУ оказывают сопротивление в Артемовске
В Минфине РФ прокомментировали индексацию социальных пенсий на 3,3% с 1 апреля
Популярное видео
Карпин: Малком и Клаудиньо в сборной / недопуск к Евро-2024
«Нижний Новгород» — «Динамо». Видеообзор матча
Карпин: «Смотрел стыковые матчи. Жалко, что России там нет»
Сафонов: интерес «Зенита» и поведение Крыховяка в «Краснодаре»
Джикия: «Очень хочу сыграть на большом турнире. У нас забрали эту возможность»
Федор Кудряшов: автогол / ЧМ в Катаре / реакция Карпина
Валерий Карпин: «Ростов» против «Урала» — это было важнее, чем игра с Хорватией»
Георгий Джикия: мнение о хорватах / капитанская повязка / путевка на ЧМ
Лука Модрич: слова Карпина / конкуренция с Россией / атмосфера в Сплите
6:0 с Кипром, прогнозы на Хорватию, самая слабая сборная за 20 лет? | Зумеры
Карпин: «Хотите спрашивайте о Дзюбе, хотите — нет. Это ваши проблемы»
Головин: «Ни разу не ездил в сборную как в тюрьму»
Валерий Карпин: Вакцина от COVID-19 / отсутствие Дзюбы / лишний вес в сборной
Вячеслав Караваев: отсутствие Фернандеса / шутки в сборной
Тимур Лепсая: Карпин вытащит сборную на ЧМ? Что происходит в «Локомотиве»?
Страшный матч Россия — Словакия / Взгляд на ситуацию Дзюба — Карпин из Европы / Итальянский сериАл
Карпин: почему Дзюба и Глушаков в сборной? / зачем пять вратарей?
Карпин: главная проблема нашего футбола / лишние кг в сборной / лимит
Хабиб Нурмагомедов: «Нормально пацаны сыграли»
Федор Смолов — про возвращение в сборную и скандальный пост в Инстаграме
Валерий Карпин: «Представляете, что будет если мы проиграем?»
Станислав Черчесов: «Меня позвали на матч «Спартака»
Илья Геркус: 0:0 с Хорватией — достойно или тоска? / Почему Карпин играл без нападающих?
Валера, верим: история того самого видео, изменившего отношение к Карпину
Огненный Валерий Карпин: Шутки Дзюбы / Уход Безуглова / Ситуация с Жирковым
Валерий Карпин: Беспокойство за «Спартак» / Будет ли встреча с Дзюбой
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игонин: «Дзюбе удобно объяснить возрастом свой уровень игры, которого не хватает, чтобы выступать за сборную»
Новости
RSS RSS
Все новости