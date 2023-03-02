Буняк заявил, что российский футбол не заслуживает наказания

Сербский экс-тренер «Уралана» Борис Буняк высказался об отстранении сборной России и российских клубов от международных турниров.

«Дисквалификация России — политическое решение, не имеющее ничего общего со спортом! Это автогол Европейского Союза, УЕФА и ФИФА. Российский спорт, прежде всего футбол, не заслуживает такого обращения и наказания. Но ничто не вечно, и это пройдет. Российский футбол не должен стоять на месте. Футбол развивается каждый день, и меняется с огромной скоростью. Если Россия не ускорится, может отстать еще больше. Россия должна конкурировать везде и во всем. Не надо изолировать себя», — приводит слова Буняка «Чемпионат».

Российские клубы и сборные были отстранены от международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА решением, принятым этими организациями в марте 2022 года.