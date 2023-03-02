«Фернандо ударил меня сзади — я начал его ловить... Подрались мы нормально!» Откровенное интервью Ломовицкого
Александр Ломовицкий этой зимой прервал аренду в «Химках» и вернулся в Казань, чтобы помочь «Рубину» выбраться из первой лиги. В интервью «СЭ» полузащитник рассказал о скандалах в подмосковном клубе, работе с Массимо Каррерой, слезах из-за вылета в ФНЛ и давлении после трансфера в «Спартак».
«Вокруг «Химок» было слишком много негатива...»
— Александр, как ты охарактеризуешь последние полгода в карьере?
— Это был тяжелый и непростой период. Но я доволен, что вернулся в «Рубин». Меня здесь все устраивает. Рад, что снова буду выступать за казанцев.
— «Химки» арендовали тебя до конца сезона...
— Вернуться в «Рубин» — мое желание. Под конец года в «Химках» происходили такие вещи... Наверное, было слишком много негатива вокруг клуба. Чувствовал, что мне лучше вернуться в Казань.
Плюс, когда я приходил в «Химки», это была одна история — я шел к Сергею Николаевичу Юрану. Но потом все резко поменялось — вы и сами в курсе, что в последние полгода творилось в команде...
— «Рубин» зимой возглавил Уткульбаев.
— Все ребята привыкают к Юрию Анваровичу. Пока мы проходим сборы. Стараемся выполнять новые требования нашего нового главного тренера.
— В какой роли он тебя видит? В товарищеских матчах ты играл как в обороне, так и в полузащите.
— Где буду полезен, на той позиции и сыграю. Решение только за тренером. После моего возвращения мы проговаривали этот момент: я выслушал тренера, поделился своими мыслями. Мы друг друга услышали.
— Следил за «Рубином» в ФНЛ?
— Конечно, по возможности смотрел матчи. Был на связи с ребятами. Поздравлял, когда они побеждали, забивали голы. С Лисаковичем после каждой игры общался, с Бакаевым списывался, с массажистами.
— С осени все говорят, что «Рубин» с таким составом должен всех выносить.
— Я полтора сезона провел в ФНЛ в «Спартаке-2» и знаю, что это непростая лига. Там много хороших и кусачих команд. Да, можно смотреть на состав и думать, что ты всех обыграешь. Но имена — не определяющий фактор: нужно время, чтобы сыграться.
— Как ты отреагировал на уход Слуцкого и всего руководства?
— Удивился. Мне было интересно узнать, с чем связаны такие перемены. Не знаю, кто принимал решение, в связи с чем происходили эти изменения... Слуцкого все знают как хорошего специалиста. Если он принял такое решение, значит, посчитал, что так будет лучше для всех. У меня с Леонидом Викторовичем хорошие отношения. Желаю ему удачи в дальнейшей карьере.
«Слуцкий шутил даже в командном чате. Было непривычно!»
— Год назад Слуцкий приглашал тебя в «Рубин». Как это было?
— Мы созвонились. Рассказывал, что видит меня левым защитником: «Давай попробуем, посмотрим!» Я согласился: «Буду пытаться, стараться». Начали работать, он регулярно проводил мне индивидуальные теории, на которых объяснял, как действовать в роли флангового защитника.
Раньше в «Спартаке» я играл левого защитника в схеме с тремя центральными, а тут — с двумя. Это было для меня нечто новое, нужно было время, чтобы привыкнуть.
Тем более что оборонительные качества никогда не были моей сильной стороной.
— Как тебе работа с Леонидом Викторовичем?
— Я для себя отметил много интересного. Он хороший специалист и эмоциональный человек, который живет игрой, футболом.
— Многие отмечают, что с ним нужно быть готовым к жесткому юмору.
— Было непривычно, что даже в общем чате в мессенджере появлялись шутки. Это было нечто новое. Обычно в командных чатах с тренерами особо никто не шутил, все сообщения по делу. А в нашем чате были подколы.
— В твой адрес тоже?
— Да всем прилетало. Вопрос только в том, как ты это воспринимаешь: обидишься или посмеешься над собой.
— Слуцкий пока без работы в футболе. Веришь, что он вернется на топ-уровень?
— Думаю, сейчас он отдохнет и вернется к работе, наверняка будет какой-то вариант. Решение только за ним — захочет ли он.
— Сейчас Слуцкий часто мелькает в медийных проектах на YouTube. Смотрел что-то?
— Да, смотрел «Плюшки», как он ходил на рынок. Посмеялся! Он любит эту тематику. Если ему нравится, то это его дело.
— Ты застал в «Рубине» Хвичу Кварацхелию. Мог представить, что он так зажжет в Италии?
— Нет, ведь Хвича — техничный и талантливый футболист. И таких много в Европе. Самое главное, насколько он будет требователен к себе, удержит ли планку. Конкуренция там бешеная — могу пожелать ему только удачи, пусть будет стабилен и прибавляет.
«Когда «Рубин» вылетел, я плакал. Не стесняюсь этого»
— Самым скандальным моментом решающего матча с «Уфой» стало селфи Лисаковича после гола. Как к этому отнеслись в раздевалке?
— Я разговаривал с Лисом и знаю его позицию. Все были напряжены — шел важнейший и решающий матч. Он просто хотел, чтобы ребята раскрепостились.
В том матче был какой-то сумасшедший сценарий: штанга после пенальти, два пропущенных мяча, фанаты выбежали на поле. Про селфи уже тогда никто не думал. После игры было просто опустошение.
— Ты после финального свистка упал на газон.
— Я плакал. Конечно, это эмоции. Но не стесняюсь их. Было очень обидно, что не смогли сохранить «Рубин» в премьер-лиге.
— Это самый тяжелый момент в карьере?
— Наверное, да. Нечто похожее испытал, когда со «Спартаком» пропустили семь мячей от «Зенита»...
— Летом ты ушел из «Рубина».
— После вылета в ФНЛ всем ребятам сказали: кто хочет играть в премьер-лиге, могут искать варианты и уходить.
У меня не было какого-то конкретного диалога с руководителями. Мне просто озвучили позицию, как они видят сложившуюся ситуацию. Мы договорились, пожали руки. И я ушел в аренду. Никто меня не выгонял.
«Шли с тренировки и увидели священника. Не понимали, зачем это нужно»
— В «Химки» звал лично Юран?
— Да, Сергей Николаевич мне набрал — мы детально поговорили. Он сказал, в какой роли меня видит, какие требования будут. Юран сильно повлиял на мое решение уйти в «Химки». К тому же для меня это был хороший вариант с точки зрения локации, так как это Москва. Мне нужно было домой — появились семейные дела.
— «Химки» хорошо начали сезон, команда выглядела неплохо, а ты забивал и ассистировал.
— Да, у всех ребят были положительные эмоции. Был хороший микроклимат в команде. Я был доволен, ведь получал доверие тренера, поддержку от него. Игроков вообще ничего не напрягало! Старт сезона у нас действительно был хороший. И у меня индивидуально тоже многое получалось, набрал хорошую форму.
Если честно, у меня чудесные отношения с Юраном. Он оказывал поддержку, мог как подбодрить, так и напихать. Мог разрядить обстановку и шутками. А когда нужно, мог встряхнуть команду. Интересно было с ним поработать. Вообще не жалею, что пошел к нему в команду.
— Когда Юрана отправили в отставку, команда была в шоке?
— Мы хорошо стартовали: в команде был отличный микроклимат, все получалось. После поражения от «Ростова» (0:1) нам дали два выходных... А дальше мы узнали, что Юран уволен. Было непонятно почему. У команды был результат, игра, мы набрали хороший ход. Полная неожиданность — никто ничего не понял.
После объявления об увольнении Юран простился с командой: приехал с тренерским штабом, мы пожали руки, попрощались. Он пожелал нам удачи и уехал.
— Одна из самых популярных версий: Юрана убрали из-за сына инвестора «Химок» Ильи Садыгова, который при нем недополучил игровую практику.
— Слышал об этом. Думаю, все прекрасно понимают, что происходит в «Химках».
Считаю, тренер должен сам решать, насколько футболист заслуживает места в составе. Все должно быть честно. Игровое время должен получать тот, кто его заслужил. В этом и смысл конкуренции.
— Как в коллективе воспринимали Садыгова? К нему было особое отношение?
— Честно, я особо и не общался с ним. Только на уровне «привет — пока».
— Николай Писарев проработал в «Химках» 21 день. Как это было?
— Когда его назначили, нам было интересно, как изменится тренировочный процесс. Ребята, которые не играли, хотели доказать новому тренеру, что достойны места в старте. Все предвкушали перемены. Но в итоге мы мало поработали, какой-то вывод сделать трудно.
— Как тебе Спартак Гогниев?
— У меня с ним нормальные отношения. Ссор не было. Гогниев — молодой специалист: эмоционален, заряжен. Когда он приходил, то произнес нам много правильных слов. Было даже интересно, что произойдет дальше, как он перестроит команду.
— Ты мог остаться в «Химках»?
— В теории — да. Но посмотрите, сколько человек зимой покинуло команду, это о многом говорит. Повторюсь, из-за негатива вокруг клуба мне было сложно там находиться. Это очень мешало концентрироваться на работе.
— В какой момент осознал, что не хочешь оставаться в «Химках»?
— Когда зарплату не платили полгода, а негатива становилось все больше. В конце концов в клубе начал твориться какой-то сюрреализм. Вы же сами видите, какой сейчас имидж у «Химок».
— Была информация, что на сборах Аяз Гулиев предложил Гогниеву «выйти раз на раз».
— Если честно, не поверил в это — и не знаю, правда или нет. Я хорошо знаю Аяза — он довольно спокойный парень. Удивился, что он мог так сорваться.
— Самая эпохальная история из «Химок» — про священника, которого позвали освятить стадион.
— Было дело! Я тогда не очень понял, что происходит. Мы шли с тренировки и увидели, что приехали какие-то люди, а священник ходил и окроплял все святой водой. Удивились, конечно. Не понимали, зачем это нужно.
«В детстве спал на постельном белье с символикой «Спартака»
— Знаю, что у тебя в семье многие болеют за «Спартак».
— Когда мама была мной беремена, смотрела матчи «Спартака» — папа ей включал. Дедушка раньше приезжал на мои игры. Сейчас уже колени не те, но все равно — следит за командой, переживает. Еще сестра меня очень поддерживает — она тоже увлечена футболом и хочет попробовать себя в журналистике.
Так что любовь к «Спартаку» у нас — реально семейное. Я с детства переживаю за красно-белых! У меня была кружка с символикой клуба, постельное белье. Все подарки на праздники — футбольные. То бутсы, то щитки, то мяч, то спартаковский сувенир.
— Какое самое яркое детское воспоминание о «Спартаке»?
— Когда я впервые пошел на футбол — на дерби «Спартак» — ЦСКА в «Лужниках». У папы был знакомый в клубе, он помог достать билеты. Мне тогда было лет пять.
— А были чьи-то игровые футболки в детстве?
— У меня была майка Кириченко из «Москвы». Когда мне было семь лет, оказался на матче на Автозаводской — это десять минут от дома. Нам дали билеты на игру от академии. И я уговорил маму купить футболку «Москвы». Увидел у других детей и тоже выпросил! А стоили тогда майки дорого, но мне все равно ее купили. Был нереально счастлив!
— Помнишь, кто тренировал ту «Москву»?
— Слуцкий? Да ладно! Я тогда маленький был, плохо помню. Футболистов-то не всех знал.
— Когда подавал игрокам мячи, футболки и автографы не выпрашивал?
— Нас за это очень ругали! Нельзя было вообще ничего просить. Поэтому мы боялись сказать что-то игрокам.
Как это обычно было: мы за час до игры приезжали и сидели в раздевалке, а потом нас расставляли по позициям на поле. И всем давали строгое указание: «Не дай бог будете просить майки или перчатки! Получите по полной! Ничего не клянчите!» И все боялись.
Помню, кто-то из ребят однажды все-таки решил выпросить футболку или перчатки у Андрея Диканя из «Спартака». И потом у этого мальчика пытались их забрать, сильно ругали. Но все-таки разрешили оставить. Был такой шум! Поэтому желания просить что-то у игроков лично у меня не было.
— Ты рассказывал, что однажды не смог взять автограф у Месси...
— Да, но недавно я его получил! Помог Артем Ребров — он знаком с бывшим реабилитологом «Спартака» (Диего Мантовани. — Прим. «СЭ»), который сейчас работает в «ПСЖ».
Ребров просил майки с автографами игроков для своего фонда. Вот и я вписался и выпросил у Темы, чтобы он подарил мне одну футболку. Я его так замучил, что он все-таки согласился! Потом даже показал видео, как Месси подписывал эту майку на базе «ПСЖ».
А сам я подходил к Лео и просил автограф на игре с «Барсой» — еще когда подавал мячи. Помню, нам в академии еще давали по одному билету, чтобы кто-то из родителей мог пойти на стадион.
— Правда, что кто-то их продавал?
— Когда ты маленький, тебе реально хочется этот билет продать — можно было купить новые бутсы! Некоторые ребята так и делали. Но я решил, что отдам билет родителям.
— Кто в детстве был любимым футболистом в «Спартаке»?
— Павлюченко! Он тогда много забивал и за сборную как раз положил два гола в ворота Англии. Мне очень нравилась его игра. У меня даже кружка была с его изображением.
«Когда перевели в основу «Спартака», трясло прилично»
— Помнишь первые ощущения после того, как оказался в главной команде «Спартака»?
— Очень волновался! Иногда меня привлекали к тренировкам основы для количества, когда не хватало людей, но это не совсем то. Вот когда официально перевели, то первое время меня прилично трясло. Видишь на тренировке звезд и понимаешь: да это просто мечта!
Но меня очень хорошо приняли. Поддерживали Ребров, Комбаров, Глушаков, Ещенко, Самедов — все они ко мне отлично относились.
— С кем-то поддерживаешь связь?
— С Фернандо голосовыми перекидываемся. Он матом шпарит будь здоров! Еще с Жиго переписывались, но редко. Из иностранцев больше всего общаюсь с Фернандо.
Вообще, мы же с ним на одной из первых тренировок серьезно зарубились.
— Рассказывай.
— На тренировке он ударил меня сзади по ногам без мяча. А я не люблю такие моменты. Поэтому начал в ответ ловить его — ждал, когда Фернандо примет мяч, и тоже прилично его осадил... Нормально так подрались! Но потом разошлись, остыли и в итоге начали хорошо общаться.
— Еще один твой близкий друг — Рассказов.
— Я крестный отец его ребенка. Мы с Колей еще со времен академии знакомы. Он хороший парень, добрый. Уже много лет дружим.
— Как воспринял его переход в «Крылья Советов»?
— Мое мнение — он должен играть, стабильно получать игровую практику. Я столько уходил в аренды и слышал: «Зачем? Сидел бы в «Спартаке»!» Но это не моя история. Лучше играть, расти и развиваться, чем сидеть в запасе.
Надеюсь, Рассказов перезапустит карьеру в Самаре. У него все для этого есть!
«В «Спартаке» апельсин со стола упадет — все это будут обсуждать»
— Многие говорят о сверхдавлении в «Спартаке» — ты его ощутил?
— Да. И считаю, что не справился с ним...
— Почему?
— В «Спартаке» меня сразу бросили в пекло. Дебютный матч был с «Оренбургом», когда на трибунах собрались 36 тысяч зрителей. А я буквально вчера играл за «Спартак-2» при ста болельщиках... И вдруг выхожу перед полным стадионом в основе команды, которая недавно стала чемпионом.
Мой второй матч — квалификация Лиги чемпионов с ПАОКом в Греции, где болельщики просто сумасшедшие. Они ненавидят соперника — их агрессия реально ощущается на поле. Меня это злило, заводило.
Третья игра за «Спартак» — с «Зенитом» в Санкт-Петербурге, где команда не побеждала пять лет. Сыграли 0:0, но мы с Рассказовым с первых минут стали катиться под всех с круглыми глазами...
Вот с таких матчей и атмосферы я и дебютировал в команде.
— То, что ты описал, — это же круто. Ты не об этом мечтал?
— Да, но при этом «Спартак» переживал неудачный период, шли скандалы: Глушаков, Каррера, агенты. И сначала ты действительно играешь на эйфории, но вдолгую так не получится.
В таких больших клубах должны играть те, кто психологически подготовлен. Чтобы выступать за «Спартак», нужно быть сильным футболистом не только в плане техники, но и ментальности. Нужно быть игроком с именем.
В «Спартаке» от любого новичка, даже дебютанта из академии, ждут результата здесь и сейчас — тренер, руководство, болельщики, журналисты. Никто не даст времени на то, чтобы ты набрался опыта и сформировался как игрок. Именно это и давит.
— Ажиотаж вокруг «Спартака» ты ощущал?
— Конечно, это чувствуется. Мне кажется, апельсин в раздевалке «Спартака» со стола упадет — все это сразу будут обсуждать!
Знаешь, надо просто не смотреть ничего и не читать. Все футболисты понимают, что это большой клуб, большая команда. Такое внимание — нормально. О «Спартаке» всегда будут говорить, болельщиков у клуба очень много, отсюда и такое внимание.
«Каррера осуществил мою мечту. Всю жизнь буду ему благодарен»
— Ты дебютировал при Каррере. Какие у тебя о нем воспоминания?
— Массимо осуществил мою мечту — подтянул меня в основу. И оставил в команде, дал шанс проявить себя. Я всю жизнь буду благодарен ему за это.
Помню, как поехал на первый сбор перед сезоном — помимо меня взяли еще семь человек из «Спартака-2». Ко второму сбору многих отсеяли. В итоге получилось доказать, что я достоин шанса играть в основном составе.
— Какой Каррера тренер?
— Очень сильный мотиватор, который мог хорошо настроить команду. Массимо всегда был очень эмоциональным, а его переводчик усиливал эффект — он передавал не только речь, но и эмоции тренера. Прям краснел, когда переводил речь Массимо! О Каррере могу сказать только хорошее, у меня о нем только положительные воспоминания.
— После Карреры пришел Олег Кононов. Говорят, ему не хватило жесткости — особенно на фоне Массимо. Правда?
— Честно, не знаю, почему у него не получилось в «Спартаке». Ведь у каждого тренера свой характер, подход. Кто-то орет на игроков, не замолкая, кто-то просто молча следит за тренировочным процессом и делает выводы, а кто-то говорит с игроками, пытается выстроить контакт.
Я бы не сказал, что Кононову не хватило жесткости. Вообще не знаю, как тренеру надо правильно себя вести, чтобы у него получилось в «Спартаке».
Лично у меня с Кононовым были хорошие отношения, мы обсуждали мои перспективы. Он говорил, что по тренировкам ко мне нет претензий.
В аренду я уходил из-за психологического момента: Кононов сказал, что мне нужна перезагрузка. Я тогда тоже об этом задумался и согласился.
«Нам говорили, что футбол вне политики, а выяснилось, что это просто слова»
— Как ты относишься к разговорам о переходе в Азию?
— Нам всегда говорили, что футбол вне политики, а выяснилось, что это просто слова. Честно, не знаю, как будет лучше. Мне кажется, людям сейчас вообще стало менее интересно следить за тем, что происходит в футболе. Конечно, организаторы пытаются подогревать ажиотаж новым форматом Кубка России, той же медиалигой. Но это не совсем то.
— Кто лучший тренер в России прямо сейчас?
— Не работал с Бердыевым, но слышал о нем позитивные отзывы от ребят.
Мелкадзе как-то выкладывал в сторис фото с Курбаном Бекиевичем и подписью: «Первые 50% знаний в футболе получил за 20 лет карьеры, другие 50% - за 10 дней работы с Бердыевым».
Пантелеев, когда был в «Рубине», тоже поражался, насколько у этого тренера детализирована работа над тактикой.
Мне тоже было бы интересно когда-нибудь поработать под его руководством.
— Ты недавно открыл футбольный тренировочный курс для детей. Расскажи, что это за проект?
— Это тренажер на базе академии «Спартак» для развития реакции, скорости принятия решений. Он называется Smart Arena 360. В ходе занятия на нем видно, в чем ребенку нужно прибавить. У нас выделены бесплатные часы. Такие тренировки уже внедрены в систему академии, и многие возрасты приходят и занимаются.
Он представляет из себя экран на 360 градусов: надо попасть по мячу в ту зону, которая выделена цветом, либо в кольца на экране. Нужно это сделать как можно быстрее. Там много разных режимов. Думаю, тренажер очень поможет начинающим футболистам.
— Как возникла идея открыть такой тренажер?
— Знакомый предложил — мне показалось, что это интересно. В дальнейшем планируем расширяться. Пока о проекте мало кто знает. Думаю, если бы в моем детстве был такой тренажер, я бы оттуда не вылезал.
— Выходит, ты решил заняться развитием детского футбола?
— Сейчас мой младший брат проходит тот же путь, что и я. Ему 13 лет, он занимается футболом. Глядя на него, вспоминаю себя маленьким, когда тоже делал первые шаги...
Глобально мне хочется, чтобы у нас на выходе было больше индивидуально подготовленных ребят — с техникой, быстрым игровым мышлением. Вижу, что такой тренажер способен помочь детям развивать футбольные навыки. Это же круто, когда у ребят есть такие возможности для тренировок!
— Что ты ждешь от 2023 года?
— Мы в «Рубине» хотим выйти в премьер-лигу. В команде позитивный настрой, все верят в лучшее и заряжены на то, чтобы удачно завершить сезон, решив задачу.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|17
|13
|3
|1
|47-7
|42
|
2
|Спартак
|17
|11
|3
|3
|40-18
|36
|
3
|Ростов
|17
|10
|5
|2
|32-23
|35
|
4
|Динамо
|17
|8
|5
|4
|33-21
|29
|
5
|ЦСКА
|17
|8
|5
|4
|30-18
|29
|
6
|Ахмат
|17
|8
|2
|7
|27-27
|26
|
7
|Оренбург
|17
|8
|1
|8
|33-37
|25
|
8
|Краснодар
|17
|7
|4
|6
|31-29
|25
|
9
|Сочи
|17
|7
|4
|6
|27-32
|25
|
10
|Урал
|17
|6
|3
|8
|21-28
|21
|
11
|Кр. Советов
|17
|5
|5
|7
|20-25
|20
|
12
|Пари НН
|17
|5
|4
|8
|22-29
|19
|
13
|Факел
|17
|1
|10
|6
|21-33
|13
|
14
|Локомотив
|17
|3
|4
|10
|20-34
|13
|
15
|Химки
|17
|3
|3
|11
|16-36
|12
|
16
|Торпедо
|17
|1
|3
|13
|7-30
|6
|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
|- : -
|5.03
|16:30
|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|Г
|
|
Владимир Писарский
Крылья Советов
|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
|14
|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
|12
|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Дмитрий Баринов
Локомотив
|16
|1
|3
|
|
Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
|3
|
|
Илья Кутепов
Торпедо М
|6
|1
|2