Алдонин назвал положительными новостями участие сборной России в чемпионате CAFA

Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин прокомментировал новость, что национальная команда примет участие в чемпионате Футбольной ассоциации Центральной Азии (CAFA).

«Если смотреть на нынешнюю ситуацию, то это точно не печальные, а положительные новости. Это международный опыт, который необходим. Тут и других мнений быть не может. Любая организация международных матчей сейчас — это плюс для нашей сборной. Как бы я отнесся к такому турниру, если бы сейчас сам был футболистом сборной? Если бы у меня была еще Лига чемпионов параллельно — это одна история, но когда мы полностью отрезаны от еврокубков, то это глоток большого футбола! Считаю, если это турнир, то нужно привлекать и наших легионеров из Европы, потому что сейчас дефицит международного опыта. Особенно, это касается молодежи», — приводит слова Алдонина Legalbet.

Ранее «СЭ» писал, что Российский футбольный союз (РФС) ведет переговоры об участии сборной России в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA).

Соревнования состоятся в июне 2023 года и пройдут в Ташкенте и Бишкеке.

В CAFA состоят такие федерации, как Афганистан, Иран, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.