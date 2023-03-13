Балахнин назвал задачу сборной России на чемпионате Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин прокомментировал участие национальной команды в первом чемпионате Центрально-Азиатской футбольной Ассоциации (CAFA).

«Сейчас любое участие сборной России в официальных турнирах уже будет хорошо. Положительно к этому отношусь. Надо привыкать к этому. Хотя, я думаю, в ближайшее время мы вернемся на европейскую арену, но сейчас можно и в таких турнирах принимать участие. Стоит ли ставить задачу непременно победить на этом турнире? Почему бы такую задачу не ставить? Такая и должна ставиться задача, какая другая? Другой никто и не поймет. Но есть сложность в том, что ожидания всегда тебя обязывают. Тем более сборная долгое время не играла в официальных турнирах. В любом случае начинается жизнь футбольной сборной», — приводит слова Балахнина «Спорт День за Днем».

Турнир пройдет с 9 по 21 июня в Ташкенте и Бишкеке. Помимо сборной России на турнире сыграют команды Таджикистана, Узбекистана, Киргизии, Туркмении, Ирана и Афганистана. Также будет приглашена еще одна азиатская сборная.