Акинфеев назвал голкипера, заслуживающего, на его взгляд, место первого вратаря сборной России

Лучший вратарь в истории российского футбола Игорь Акинфеев во второй части интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру назвал голкипера, заслуживающего, на его взгляд, место первого вратаря сборной России.

— Вопрос от тренера вратарей сборной России Виталия Кафанова. Как вы оцениваете сейчас уровень вратарей в России? Когда у Кафанова недавно спросили, кто лучший вратарь в стране, он ответил: «Акинфеев. Хороших вратарей много, но Игорь стабильнее всех».

— Спасибо! Думаю, что сейчас вратарская школа вышла на какой-то новый уровень. Есть люди, которые играют и стабильно, и хорошо. В каждой команде есть вратари, которые делают какие-то сумасшедшие сейвы. Любого берешь — все прибавили! Да, мы не безгрешные, у нас бывают ошибки. Но российская школа вратарей перешагнула некое препятствие, которое было раньше. Хотя толчок дала именно та старая школа тренеров вратарей — Вячеслав Чанов, Виталий Кафанов. Все упражнения, которые даются сейчас, были еще тогда, когда они начали работать.

— Что посоветуете Матвею Сафонову, у которого в первой части этого сезона был не лучший период?

— Почему не лучший? Он играет в «Краснодаре» и делает это достаточно хорошо. Да, ошибки были. Но если он 25 раз отбил, а два пропустил — то представляете, какая психологическая нагрузка свалилась на него в этом матче? По моим ощущениям, Матвей играет вполне уверенно и по праву является первым номером сборной России.