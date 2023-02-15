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Акинфеев назвал голкипера, заслуживающего, на его взгляд, место первого вратаря сборной России

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Матвей Сафонов и Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Лучший вратарь в истории российского футбола Игорь Акинфеев во второй части интервью обозревателю «СЭ» Игорю Рабинеру назвал голкипера, заслуживающего, на его взгляд, место первого вратаря сборной России.

— Вопрос от тренера вратарей сборной России Виталия Кафанова. Как вы оцениваете сейчас уровень вратарей в России? Когда у Кафанова недавно спросили, кто лучший вратарь в стране, он ответил: «Акинфеев. Хороших вратарей много, но Игорь стабильнее всех».

— Спасибо! Думаю, что сейчас вратарская школа вышла на какой-то новый уровень. Есть люди, которые играют и стабильно, и хорошо. В каждой команде есть вратари, которые делают какие-то сумасшедшие сейвы. Любого берешь — все прибавили! Да, мы не безгрешные, у нас бывают ошибки. Но российская школа вратарей перешагнула некое препятствие, которое было раньше. Хотя толчок дала именно та старая школа тренеров вратарей — Вячеслав Чанов, Виталий Кафанов. Все упражнения, которые даются сейчас, были еще тогда, когда они начали работать.

— Что посоветуете Матвею Сафонову, у которого в первой части этого сезона был не лучший период?

— Почему не лучший? Он играет в «Краснодаре» и делает это достаточно хорошо. Да, ошибки были. Но если он 25 раз отбил, а два пропустил — то представляете, какая психологическая нагрузка свалилась на него в этом матче? По моим ощущениям, Матвей играет вполне уверенно и по праву является первым номером сборной России.

Игорь Акинфеев. «Семья просто кайфует, когда я делаю стейки «с кровью»!» Вторая часть интервью Игоря Акинфеева

Игорь Акинфеев
Матвей Сафонов
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
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