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Сегодня, 14:02

Кавазашвили назвал плюсы отстранения российских клубов от международных турниров

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили заявил, что рад отстранению российских клубов от международных турниров.

«Слава богу, что УЕФА И ФИФА нас задавили, тем самым дав возможность очнуться российскому футболу, спасибо им. Теперь мы повернулись лицом к своим воспитанникам, даем им играть. Ребята у нас толковые, сейчас главное, чтобы они окрепли, почувствовали уверенность, и через некоторое время мы увидим результат. Лучше будем ходить на наших мальчиков, чем на каких-то Кралов и других легионеров. Душа радуется от того, как они играют и развиваются», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Сборная России и клубы отстранены от всех турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с весны 2022 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/anzor-kavazashvili-spasibo-fifa-i-uefa-chto-zadavili-nas-teper-my-vidim-chto-u-nas-est-tolkovy-e-rebyata/
Анзор Кавазашвили
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