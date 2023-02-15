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«Семья просто кайфует, когда я делаю стейки «с кровью»!» Вторая часть интервью Игоря Акинфеева

Игорь Рабинер
Обозреватель
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Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Игорь Акинфеев с трофеем чемпионата России в 2013 году.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Игорь Акинфеев и Федор Чалов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
Игорь Акинфеев и Виктор Гончаренко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Игорь Акинфеев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
Игорь Акинфеев и Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Во второй части беседы обозревателя «СЭ» с Игорем Акинфеевым — его дебют в премьер-лиге 20 лет назад, семья, вся карьера в ЦСКА и нынешние красно-синие, самое эмоциональное чемпионство и лучший матч, Слуцкий в шоу-бизнесе и восприятие Матвея Сафонова, радость за Лео Месси и отношение к трештоку Эмилиано Мартинеса, демонизация и мысли о своем будущем.

Первая часть — здесь.

Когда взял пенальти от Каряки в первом матче в премьер-лиге — на два метра выбежал из ворот

— В мае 2023 года будет 20 лет с момента вашего дебюта в премьер-лиге.

— Первый мой турнир — это Кубок премьер-лиги. С того момента 20 лет будет уже в марте.

— А культовый матч в Самаре, когда вы первый раз вышли в основе, сыграли на ноль и взяли пенальти от Андрея Каряки, хорошо в памяти сохранился?

— Конечно! Вообще все помню. Я такой человек, сентиментальный. Если мне надо посмеяться — посмеюсь, поплакать — поплачу. Это совершенно нормально, и ни для кого не секрет, что мужики тоже плачут. Все люди разные. В Самаре понимал, что у Вени Мандрыкина вечером накануне игры поднялась температура, и пошли какие-то разговоры. Но думал, что таблетку ему дадут и все пройдет.

На следующее утро Валерий Газзаев меня вызвал и спросил: «Готов?» Я опешил и ответил: «К чему?» Но тут же добавил: «Готов». — «Ну все, будешь играть». А раньше Валерий Георгиевич давал установку на стадионе. Приехали, смотрю — моя фамилия. При этом, когда еще мы из отеля выходили, ко мне фанаты подходят, спрашивают: «Можно сфоткаться?» А я до этого на Кубке премьер-лиги полтора матча сыграл. Отвечаю с удивлением: «Вы что, меня знаете?» — «Конечно!»

Игорь Акинфеев на&nbsp;ЧМ-2014. «После чемпионата мира в Бразилии или Кубка конфедераций не мог пойти в магазин или в кино. Понимал, что подвел болельщиков». Интервью Игоря Акинфеева

До сих пор где-то эти кадры есть, как фанаты подходили. Вот думаю — ничего себе, меня кто-то знает. В первый раз в составе. Конечно, переживал. Но Боженька, наверное, в тот момент смилостивился, и все прошло как по маслу. О таком дебюте, наверное, каждый мечтает.

— А Каряку какими-то действиями заставили ударить в угол, который наметили?

— Да нет. Я на два метра выбежал из ворот, раньше судьи на это особо не реагировали. Помню даже не сам пенальти, а по игре, что реально переживал. Но если посмотреть на меня со стороны, то казалось, что у меня колоссальная уверенность. Спустя годы понял почему. Когда у тебя в полузащите Соломатин, Семак, Ярошик, Яновский, через которых мяч до твоей штрафной раз в сто лет доходит, понятно, откуда эта уверенность взялась. Пенальти даже в расчет не беру — да, получилось, но это пятьдесят на пятьдесят. Андрей мог и забить спокойно. Помню даже интервью Тихонова, где он говорил, что Каряка обычно бьет в другой угол, а тут вдруг решил в этот.

— Вы заранее выбрали угол или по удару реагировали?

— Почему-то решил, что прыгну вправо, но как-то машинально все получилось. Мяч попал в пальцы и улетел на угловой. А я даже сам сначала не понял, что отбил.

Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Игорь Акинфеев.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Над собой тоже иногда надо смеяться. Когда пел в парике Боба Марли, делал это с удовольствием!

— Вопрос от голкипера «Химок», чемпиона Европы среди юношей Антона Митрюшкина. Как отвлекаетесь от игр, тренировок, проводите свободное время?

— В первую очередь это семья, дети. Тем более что я уже многодетный отец — трое! Мы живем за городом, у нас куча всяких площадок, парков. Этой зимой в отпуске мы никуда не летали. Дети на коньках катались, лыжи у них есть. Мы делаем все, чтобы развивало у них моторику, мозги. А на сборах просто лежу, или сплю, или смотрю какие-то исторические передачи в YouTube. Кулинарные видеоблоги еще смотрю, поскольку сам люблю дома готовить.

Игорь Акинфеев с&nbsp;женой Екатериной. Фотограф «СЭ» побывал в гостях у Игоря Акинфеева и его семьи. Уникальный репортаж

— Фирменное блюдо от Игоря Акинфеева?

— Стейки. Семья просто кайфует, когда их делаю. Всегда «с кровью», к чему и детей приучил. Жена никогда в жизни так не ела, но сейчас все едят только «с кровью», не могут воспринимать пережаренное мясо.

— Видел, как вы пели под Боба Марли, на публику выходили и другие песни в вашем исполнении. Трудно было преодолеть стеснение?

— Да нет. Когда закончил со сборной, груз ответственности немножко спал. Когда работаешь на два фронта — это очень трудно. А здесь понимаешь, что есть клуб, который тебя любит, уважает, и ты так же к нему относишься. Нет ответственности перед многомиллионной армией российских болельщиков. Конечно, сейчас мне намного легче, чем раньше. Когда Сергей Жуков пригласил в сериал, я спокойно пошел, и нисколько меня этот парик не смутил. Наоборот, посмеялись. Над собой тоже иногда смеяться надо.

— Насколько легко отцовство для вас совместимо с футболом?

— Тяжело в том плане, что не можешь уделить детям много времени. Когда уезжаешь на сборы, думаешь — может, на какие-то выходные их сюда привезти? А потом понимаешь, что пять часов лететь, не дай бог, заболеют, суета начнется... Все отцовство проходит дома. Старший сын едет на футбольную тренировку, средняя и младшая дочки дома. Вот с ними проводишь время — играешь, занимаешься. Семейная рутина, наверное, ни у кого по-другому не происходит.

Сейчас стараюсь спортивные новости особо не читать. Думаешь — одну прочитаешь, а по факту начинаешь листать, смотреть... Раз — и незаметно пару часов пролетает. Мне лучше с семьей созвониться. Дома футбол вообще не смотрю — ни наш, ни европейский.

— Почему так?

— Может, какое-то перенасыщение спортом, потому что всю жизнь в этом варишься. Когда тебе уже практически 37, старый совсем, думаешь — на фиг тебе этот футбол? Полежи, поспи спокойно!

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— Это с какого-то конкретного момента у вас началось?

— После того, как ушел из сборной. До этого следил почти за всеми новостями.

— Еще одного вратаря Акинфеева мы увидим?

— Ни в коем случае! Сын занимается футболом в московской академии «Ювентус», но не делаю акцент на том, чтобы он стал звездой. Ему просто сейчас нравится. Но если он выберет любой другой вид спорта или какую-то науку, это будет его личный выбор, и я его приму. Никогда в жизни не буду заставлять своих детей чем-то заниматься.

— Почему «Ювентус», а не ЦСКА?

— Потому что, считаю, в ЦСКА ему рано — сейчас восемь лет. А «Ювентус» друзья посоветовали, ездить удобно. Думаю, в профессиональную команду ребенка нужно отдавать в 11-13 лет. Тогда уже будет понятен его внутренний стержень, стимул. У него может даже не получиться в тот момент, но он себя переборет и пройдет этот этап.

Игорь Акинфеев с трофеем чемпионата России в 2013 году. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Игорь Акинфеев с трофеем чемпионата России в 2013 году.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

«Когда выиграли чемпионство в 2013-м, я реально упал и плакал»

— Вы думали изначально, что всю карьеру проведете в ЦСКА?

— Когда я был маленький, у меня была мечта попасть в основной состав. Но с годами, когда ты выигрываешь трофеи и титулы, конечно, осознаешь: да, провести в ЦСКА всю карьеру — это моя мечта. Надеюсь, еще попылим!

— Какой матч считаете лучшим в жизни?

— Пускай будет в гостях с «Арсеналом» в Лиге чемпионов. Лучший не с точки зрения игры, но по чудесам.

— Кому из молодых в ЦСКА приходится сейчас «пихать» больше всех, а кому — меньше?

— Да уже не «пихаю». На тренировках подсказываю, могу прикрикнуть, если кто-то не бежит. А так — достаточно молодая, ровная команда. Думаю, что этот «пихач» им сейчас совершенно не нужен. Многие ребята пришли из дубля, сейчас с нами тренируются; есть легионеры, которые этого никогда не понимали и не понимают. Теперь все более спокойно, лояльно. Сейчас можно увидеть, что, когда в наши ворота забивают гол, просто беру мяч из ворот и выбиваю его на центр.

— Раньше намного больше эмоций было?

— Конечно! Когда братья, Игнаш играли, надо же поругаться, подраться на поле! Нас это подстегивало. И они понимали, что не должны меня подводить, и я — их. Тем более мы все вместе и в сборной России играли.

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— С Игнашевичем вы правда конфликтовали? Сейчас-то уже можно говорить.

— У нас были совершенно нормальные отношения. Это вообще выдуманная история! У нас, как и у всех футболистов, были какие-то разногласия на поле. И с братьями Серега ругался. Но сейчас мы вне поля можем спокойно пообщаться, поздравляем друг друга с праздниками.

— Все молодые вас в команде по имени-отчеству называют?

— Стараемся всех уважительно называть. Я массажистов тоже, например, по отчеству могу — людям приятно.

— Есть ли кто-то из действующих футболистов, кто имеет право называть вас Фуриком, как в первые годы карьеры?

— Ролан Гусев много раз эту историю рассказывал. Когда эта плеяда ушла, меня так больше никто никогда не называл.

— И Березуцкие?

— И они.

— Как они сейчас вас называют?

— Леха зовет — Аки, Васю уже сто лет не слышал.

— Как вам работалось под их руководством?

— Совершенно нормально. Все то же самое было. Те же тренировки, с небольшими отличиями, те же требования. Никаких поблажек не было — это самое главное.

— Почему у Алексея не получилось?

— Это спросить лучше у него. Хотя я считаю, что все было совершенно нормально. Да, место заняли не то, на которое рассчитывали, смазали концовку. Но я думал, что он останется.

Игорь Акинфеев и Леонид Слуцкий. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Игорь Акинфеев и Леонид Слуцкий.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Леонид Слуцкий на этот раз у вас ничего спрашивать не стал, но я вспомнил его пожелание вам через «СЭ» в конце 2012 года. «Желаю Игорю сыграть абсолютно все матчи на ноль. Давно известно, что для него 0:0 лучше, чем победа 2:1. А в жизни желаю ему быть чуточку добрее ко всему окружающему миру». Про 0:0 и 2:1 это правда или стеб вашего бывшего тренера, известного своей склонностью к юмору?

— Это было давно и неправда! Леонид Викторович у нас сейчас в шоу-бизнес перешел, поэтому может стебать всех. Есть матчи, которые ты действительно играешь хорошо, но не можешь выиграть. Бывает такое, что 0:0 для меня более приемлемо, чем 1:1.

Все это может выглядеть смешно, но для меня как для вратаря главное — оборона. А есть матчи, которые играешь как с «Мордовией» — 6:4. С одной стороны, была радость от победы, а с другой — я был зол из-за своей ошибки, потом Марио удалили... Игра пошла наперекосяк. Мы выиграли, три очка, в чемпионате нам это помогло, но счет 6:4... Если бы мы победили 3:2, был бы намного довольнее. С годами выиграть 3:1 или 3:2 для меня, конечно, стало лучше, чем 0:0.

— А добрее к окружающему миру вы, по совету Слуцкого, стали?

— Конечно! Леонид Викторович это оценил. Правда, всячески обходит меня стороной. Всегда.

— Почему?

— Не знаю, у него спросите!

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— Сам Слуцкий, судя по некоторым его высказываниям, с тех пор стал злее. Уж по отношению к судьям — точно. Что бы вы сегодня ему пожелали?

— Леонид Викторович в топе на самом деле! Пожелаю ему все делать в том же духе. Отдыхает сейчас на полную катушку, отошел немножко от футбола. Очень интересно было посмотреть его в «Плюшках», в «Коммент.Шоу». Он может и посмеяться, и мысли при этом озвучить интересные. На данном этапе времени он все делает правильно.

— Многие говорили, что для вас самым эмоциональным стало чемпионство 2013 года, после семилетнего перерыва. Вы даже плакали, уткнувшись в перчатки. До сих пор это самая важная и выматывающая из шести золотых медалей?

— На тот момент оно было ключевым, да. Непонятная игра с «Кубанью», мы не можем забить, ты понимаешь, что все на тоненького... Но, слава богу, сыграли вничью, которая нас устраивала. И, когда выиграли чемпионство, я реально упал и заплакал. Для меня это было изматывающе. Борясь каждый год за первые места, семь лет ничего не можешь сделать. Эмоционально это было очень сильно. Помню, как мы это отмечали, — и там эмоций тоже было полно...

Даже шестое чемпионство, в Казани, — тоже яркие эмоции, но не такие. Но это я про себя говорю. Ребята тогда тоже хорошо отмечали. Самолет у нас даже шатало, я говорил: «Давайте до земли потерпим, там отметим!»

— А ведь в Казани-2016 фактически вы и сделали чемпионство сейвом на последних минутах.

— Нет, его сделал, во-первых, Алан Дзагоев, который забил сумасшедший мяч. Ну а в конце было везение. Понятно, ты работаешь, трудишься, но в какие-то моменты должно же везти!

Игорь Акинфеев и Федор Чалов. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Игорь Акинфеев и Федор Чалов.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

Чалов стал более зрелым форвардом. Главное — не зажиматься!

— Сейчас в ЦСКА строится новая команда. Вы в ней главный хранитель победных традиций. Видите основания и перспективы для нового взлета до чемпионского уровня?

— Не знаю это словосочетание «строится команда», когда на протяжении нескольких лет у нас люди сначала приходят в аренду, потом уходят... Наверное, да, именно сейчас она действительно строится, но по поводу чемпионства думать пока рано. Нужно сделать акцент на какой-то костяк, и тогда уже будет понятно, сможем или не сможем. Все будет зависеть от нас. Последние годы показывают, что пока не можем.

— Этот чемпионат вы начали здорово, но потом просели.

— Что-то еще можно вернуть, но по факту мы пока все равно пятые, как бы ни играли. Это огорчает в том плане, что если мечтаешь о чем-то, то к весне должен быть не на пятом месте, а хотя бы в тройке.

— Вы верите, что ЦСКА может стать чемпионом в оставшиеся годы вашей карьеры?

— Могу верить во что угодно. Но не знаю.

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— У вас есть понимание, почему не получил развитие такой хороший старт? Почему так резко сдали, допустим, Карраскаль с Мединой?

— Не могу сказать, что они сдали. Не готов говорить так о людях, которые играют в ЦСКА. Валентиныч (Федотов) уже говорил, что реализация моментов оставляет желать лучшего. С «Нижним Новгородом» было полное преимущество в первом тайме, должны были 7:0 вести, а сыграли в итоге 2:2. Была статистика, что по нереализованным моментам ЦСКА на первом месте в лиге.

У нас практически в каждом матче такие ситуации! Домашняя игра с «Динамо», счет 1:1 — Гайич с трех метров не забивает! Все это выбивает из колеи. Ты не можешь забить, выигрышные матчи играешь вничью или проигрываешь, как во второй игре с «Нижним»: один угловой — и 0:1. Непонятных матчей в этом сезоне было очень много. Сложно понять, как это все перебороть.

Та же игра со «Спартаком». Хороший первый тайм, выходим на второй — и все переворачивается. Реально очень много очков недобрали. Думаю, выиграли бы три-четыре матча, которые должны были выигрывать, — и были бы в тройке.

— У Федора Чалова другой менталитет после возвращения из Швейцарии?

— Думаю, сейчас это более зрелый форвард. И по сборам сейчас видно, как он распоряжается своими моментами. Прибавил в классе — и та же игра с «Партизаном» это показала. Наслаждается игрой, наслаждается командой — и все получается. Главное — не зажиматься.

Лионель Месси. Фото Global Look Press
Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Хотелось, чтобы выиграл Месси. Это случилось, и это прекрасно! Он играл божественно

— С какими эмоциями смотрели чемпионат мира в Катаре? За кого болели?

— Ни за кого. Всегда говорил, что болею только за сборную России. Можно симпатизировать какому-то футболисту, но болеть за другую страну, наверное, неправильно. Если бы я был обычным болельщиком, может, считал бы иначе. Ну а если про Катар, то хотелось, чтобы выиграл Месси. Не из-за того, что он великий футболист, а именно чтобы финальный аккорд был таким. Думаю, что он еще будет играть, но это — вершина его карьеры. Это случилось, и это прекрасно!

— Тут у вас еще и определенное родство просматривается. Вам не нужно объяснять, чего стоит футбольное долголетие.

— Вдобавок на этом чемпионате мира он проявил себя очень хорошо. Нет, даже не так. Он играл божественно, фантастически. Наверное, все-таки Бог видит — кто трудится, тому Он сверху и помогает.

— Какое впечатление осталось от игры вратарей на турнире?

— Было много и серий пенальти, и хороших сейвов в игре. В финале на 120-й минуте Эмилиано Мартинес в момент удара Коло-Муани сделал то, что наверняка войдет в историю футбола.

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— Как относитесь к трештоку Мартинеса, который сбивал всех с толку в двух сериях пенальти и в итоге сбил?

— На самом деле мне не нравится эта история, когда вратарь подходит, кому-то что-то шепчет, забирает мяч, швыряет его куда-то... Я человек скромный, простой и прекрасно понимаю — мое место здесь, на линии, а у бьющего игрока — там. Нужно уважать друг друга.

— Сами такими приемами не пользовались?

— Никогда в жизни такого бы не сделал.

— А вообще есть в жизни моменты, слова, дела, за которые вам стыдно?

— Есть, конечно. Ты на кого-то ругаешься, злишься, неправильно делаешь те или иные вещи... Это жизнь, и в ней любой человек ошибается. Ты не можешь всегда жить правильно и быть хорошим для всех. Для одних ты всегда будешь самым лучшим, для других — в любом случае дураком.

Игорь Акинфеев и Виктор Гончаренко. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Игорь Акинфеев и Виктор Гончаренко.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

В матче со «Спартаком» крикнул Гончаренко, чтобы он заменил Витинью. А он потом забил победный гол!

— Вопрос от тренера вратарей сборной России Виталия Кафанова. Как вы оцениваете сейчас уровень вратарей в России? Когда у Кафанова недавно спросили, кто лучший вратарь в стране, он ответил: «Акинфеев. Хороших вратарей много, но Игорь стабильнее всех».

— Спасибо! Думаю, что сейчас вратарская школа вышла на какой-то новый уровень. Есть люди, которые играют и стабильно, и хорошо. В каждой команде есть вратари, которые делают какие-то сумасшедшие сейвы. Любого берешь — все прибавили! Да, мы не безгрешные, у нас бывают ошибки. Но российская школа вратарей перешагнула некое препятствие, которое было раньше. Хотя толчок дала именно та старая школа тренеров вратарей — Вячеслав Чанов, Виталий Кафанов. Все упражнения, которые даются сейчас, были еще тогда, когда они начали работать.

— Что посоветуете Матвею Сафонову, у которого в первой части этого сезона был не лучший период?

— Почему не лучший? Он играет в «Краснодаре» и делает это достаточно хорошо. Да, ошибки были. Но если он 25 раз отбил, а два пропустил, то представляете, какая психологическая нагрузка свалилась на него в этом матче? По моим ощущениям, Матвей играет вполне уверенно и по праву является первым номером сборной России.

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— Вопрос от Леонида Трахтенберга. Выходя как-то на игру со «Спартаком», где Леонид Федорович был пресс-атташе, вы с ним не поздоровались, несмотря на многолетнее знакомство...

— Он мне это уже 40 лет припоминает, ха-ха!

— После той игры Леонид Федорович спросил вас: «Что, теперь со спартаковцами не здороваешься?» Вы ответили: «Да нет, я просто полностью сконцентрирован на игре и никого вокруг не вижу». И тут он понял, что абсолютно то же самое ему когда-то говорили и Ринат Дасаев, и Владислав Третьяк. Сейчас вы так же концентрируетесь перед матчами?

— Абсолютно то же самое. Когда выхожу на любой матч, вижу каких-то людей слева-справа, но мои глаза никогда на них не посмотрят. Не знаю, с чем это связано, может, реально с концентрацией. Да, могу не поздороваться даже с людьми, которые мне близки, но, думаю, не стоит на меня обижаться. После игры всегда обнимаемся, целуемся, общаемся!

Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Игорь Акинфеев.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Виктор Гончаренко, которому я тоже написал, хочет не спросить вас о чем-то, а пожелать — продолжать!

— Спасибо Виктору Михайловичу!

— В продолжение его пожелания. У вас есть четкий план — сколько лет еще хотите продолжать карьеру?

— Четкого плана нет и не может быть по одной простой причине — здоровье. Когда ты не молодеешь, то будешь играть столько, сколько отведено свыше. Тем более я уже много раз говорил, что никогда не буду держаться за свое место, если пойму, что уже не тяну. Есть у нас сейчас Слава Тороп, который отлично играет на Кубок и много матчей на сборах. Есть Илья Помазун, который блестяще выступает в аренде в «Урале». Мне хочется, чтобы как можно больше молодых вратарей выросли в настоящих звезд. Вижу, что есть молодежь, которая подпирает. При этом они прекрасно знают, что никаких палок в колеса я ставить не буду.

— Недавно в интервью Гончаренко рассказал смешной случай. «Играем матч, Акинфеев кричит: «Михалыч, меняй Витинью на хрен!» В этот момент по бровке мимо меня пробегает Марио и говорит по-русски: «Михалыч, не надо Витинью менять, Витинью — топ!»

— Было дело, ха-ха! Марио понимал все. Это была игра со «Спартаком». Поначалу Витинью не бегал, и я на эмоциях это крикнул. Не то чтобы специально главному тренеру — просто Виктор Михайлович стоял на бровке, скамейка была с моей стороны, и я крикнул первому, кого увидел. Менять бразильца он не стал, и правильно сделал. Потому что потом мы перевернули игру, и как раз Витинью забил победный гол!

Виктор Гончаренко и&nbsp;Григорий Иванов. «Хочу, чтобы Гончаренко работал у нас долго! Но вдруг его позовут в «Реал» или в «Зенит»?» Интервью президента «Урала»

— Когда вы в последний раз просили тренера кого-то заменить?

— Никогда в жизни не просил! И в том случае многие будут считать, что это неправильно с моей стороны, но та фраза было чисто на эмоциях. Тренер не может и не должен слушать игрока, кого ему нужно менять. Если он сам подходит и об этом спрашивает, тогда ты можешь высказать свою точку зрения. Во всех остальных случаях ты солдат, который должен выполнять приказы.

— Вас иногда демонизируют. Говорят, например, что именно вы наложили вето на приход в ЦСКА тренера вратарей Дмитрий Бородина.

— Это очень смешно. Когда Валентиныч пришел в команду и такие разговоры пошли, сижу и думаю: «Ни фига себе я всемогущий!» Еще раз говорю, что есть президент клуба, есть люди, которые отвечают за селекцию, есть бухгалтерия, еще кто-то — я не в свои дела не имею права лезть. Если игрока взяли — значит, они так видят. И с моей стороны такого никогда не было. Но почему-то меня демонизируют.

— Кстати, с Федотовым и его штабом легко нашли контакт?

— Конечно! Все люди футбольные, играли сами на высшем уровне. Все очень легко, никогда не было каких-то препятствий для нормального общения и нормальной работы.

Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Игорь Акинфеев.
Александр Федоров, Фото «СЭ»

По-прежнему считаю, что я никто по сравнению с Яшиным

— Кем видите себя лет через пятнадцать? Задумываетесь ли о тренерской карьере?

— Тренерская карьера подразумевает, что для начала ты должен закончить с футболом. На лицензию PRO нужно учиться два года. Сначала надо завершить карьеру игрока, потом немножко отдохнуть, чтобы понять, чего ты хочешь от жизни. Может быть, завтра ты зайдешь в какой-нибудь классный бизнес, может быть, еще что-то другое.

Не исключаю, что когда-нибудь буду тренером. Почему не могу получить лицензию хотя бы для того, чтобы она у меня просто была? Не буду сейчас ничего загадывать. Там, где мне будет нравиться, и стану делать свою работу.

Лев Яшин на&nbsp;чемпионате мира-1962. «В ЦК заявили — в воротах должен быть только Яшин!» Матч, за который затравили легендарного вратаря

— Допускаете ли, что Черчесов своей работой пробил в России более широкую дорогу вратарям в главные тренеры?

— Это зависит от личности, характера, а на определенном этапе и от везения, удачи. Главных тренеров, которые были вратарями, — единицы. Дзофф, Лопетеги, Саламыч. Но они есть! И так же, как меняется футбол, может, и в тренерской истории все будет меняться. В том числе и в эту сторону.

— Вас всегда хвалила и поддерживала Валентина Тимофеевна Яшина. У вас были со вдовой Льва Яшина подробные разговоры?

— Конечно! Мы общались, царствие ей небесное. И когда я приз «Огонька» выигрывал, и когда чемпионат мира в Москве был — мы в трамвайном депо выставку плакатов открывали. У меня был плакат Льва Ивановича, подписанный ее рукой. И после каких-то матчей, когда меня критиковали, она меня набирала, говорила никого не слушать.

Мне было очень приятно и, с другой стороны, непонятно, за что другой человек меня так поддерживал. Хотя прекрасно понимаю, что Лев Иванович — это глыба! Видимо, с ним она прожила все то же самое и понимала, в каких моментах тяжело мне. Антон Шунин тоже мне это рассказывал, она и с ним общалась. Валентина Тимофеевна была человеком с открытой душой, всем помогала.

Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Игорь Акинфеев. Фото Александр Федоров, «СЭ»
Фото Александр Федоров, «СЭ»

— Когда-то вы сказали, что вы никто по сравнению с Яшиным. Сейчас как думаете?

— По-прежнему так считаю. Во-первых, у Льва Ивановича есть «Золотой мяч», и это о многом говорит. Даже в те времена, когда были Пеле, куча других классных футболистов, он его получил.

— Пеле его и не мог получить — в ту пору «Золотой мяч» вручали только европейцам.

— Все равно! Звезд из Европы тоже было очень много. Плюс сейчас можно в YouTube посмотреть нарезку старых хроник — Яшин такие сейвы делал! Чего стоит один матч в составе сборной мира против сборной Англии на «Уэмбли», когда Лев Иванович, как пантера, все потащил. Ни один человек не может приблизиться к нему. Чтобы подойти поближе, мне надо было хотя бы выиграть чемпионат Европы или чемпионат мира. Тогда бы я, может, задумался, что где-то рядом. Но не сейчас.

Пеле. «Пробегает мальчишечка по лестнице, а Яшин его за шею — хвать! И сказал, что тот будет лучшим игроком мира». Памяти Пеле

— Какое место в истории будет у вас, по собственным ощущениям?

— Это будут решать люди. Надеюсь, что хорошего будет намного большего, чем негатива. Хотя прекрасно понимаю, что и в обычной жизни, когда ты уходишь из футбола, начинается и хорошее, и плохое, и разные житейские ситуации случаются. Дай бог, чтобы, если не брать только спортивные достижения, обо мне вспоминали только хорошее.

— Гордитесь тем, что находитесь во главе списка самых преданных своим клубам футболистов Европы?

— Рано или поздно и оттуда кто-то турнет, ха-ха. Горжусь тем, что с детства — армеец, для меня это большая честь. Каждый должен с гордостью и радостью носить эмблему того клуба, за который искренне переживает.

Игорь Акинфеев
Лев Яшин
Лионель Месси
Матвей Сафонов
Федор Чалов
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
Виктор Гончаренко
Леонид Слуцкий
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7
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Контрастный финиш сборов «Зенита»: пента-трик Сергеева и блеклая ничья с «Уралом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
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4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
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Спартак

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Спартак

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