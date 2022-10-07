Агент Муминов считает, что России нужно вступать в Азиатскую конфедерацию

Агент Кахор Муминов считает, что России нужно вступать в Азиатскую конфедерацию.

— Давайте начнем, пожалуй, с самой актуальной темы для российского футбола. Как быть дальше нашей сборной? С кем играть? Куда вступать?

— Считаю, нам надо двигаться в сторону Азии. Пытаться вступить в эту конфедерацию. Руководители РФС в сегодняшней ситуации должны быть в высшей степени гибкими и дипломатичными, чтобы спасти качество и уровень нашего футбола. А это невозможно без официальных матчей, где на кону стоит спортивный результат.

— Но как на это посмотрит ФИФА?

— Не забывайте, что у нас очень хорошая инфраструктура. Великолепные стадионы, построенные к чемпионату мира. На мой взгляд, ФИФА меньше всего заинтересована в потере такой страны, как Россия. ЧМ-2018 показал, что футбол — спорт номер один у нас. И выбрасывать Россию из мировой футбольной системы... Это выглядело бы странно.

— Но вряд ли Япония, Корея и Австралия в силу политических причин захотят играть в одном турнире с нами.

— Но это опять же вопрос переговорного процесса.

— Не думаете, что они вообще выйдут из конфедерации, если туда примут Россию?

— Австралия только недавно туда зашла. Куда ей выходить? Она счастлива, что получила возможность играть с более серьезными соперниками, а не с Океанией.

— А Япония и Корея?

— Будем надеяться на древнюю восточную мудрость. Спорт должен быть вне политики. Мы почему-то забыли об этом в последнее время. Совершенно забыли...

— На что Россия могла бы претендовать в одном турнире с Японией, Австралией, Кореей?

— Раз в два года проходит отбор на чемпионат мира. И тут опять может вклиниться политика... Но раз в два года идет отбор на чемпионат Азии. И вот на этом уровне будет очень интересно проверить себя. Считаю, России было бы не так просто, как думают многие читатели. На 6 побед в 6 матчах рассчитывать точно не стоит.

— Но пустят ли нас потом обратно в Европу, если все когда-нибудь успокоится?

— Но есть же пример Казахстана, который сначала играл в Азии, а затем перешел в Европу. Здесь же играет свою роль географический фактор. Если есть у тебя территория в европейской части, то можешь играть.