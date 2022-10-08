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8 октября, 12:35

Спортивный юрист Прокопец рассказал, смогут ли Малком и Клаудиньо играть за сборную России

Читать «СЭ» в
Клаудиньо.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Спортивный юрист Михаил Прокопец в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал о возможном выступлении футболистов «Зенита» Малкома и Клаудиньо за сборную Россию после получения российского гражданства.

«Малком и Клаудиньо выступали на Олимпиаде. А Олимпиада проходит под эгидой ФИФА. Поэтому эти футболисты не смогут играть за сборную России. Они могут поменять гражданство, но спортивное гражданство сменить не смогут», — сказал Прокоец корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

18 сентября стало известно, что бразильцы Малком и Клаудиньо начали процесс получения российского гражданства. Позже Малком заявил, что основная идея получения российского гражданства является возможность освободить место для легионера в петербургском клубе.

Малком. Малком уверен, что с паспортом РФ перестанет считаться легионером. Но это заблуждение
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Сборная России по футболу
ФК Зенит
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