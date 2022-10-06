Радосавлевич: «Сборная России должна существовать, команду нужно обязательно сохранить»

Бывший футболист сборной Словении Александар Радосавлевич считает, что сборная России должна продолжить существование в период отстранения от международных турниров.

«Нужна ли в нынешней ситуации сборная России? Конечно, сборная России должна существовать, команду нужно обязательно сохранить. Но я давно не был в России, мне сложно об этом рассуждать. Не знаю, согласилась бы сборная Словении сыграть против России, это очень сложный вопрос. Могу лишь сказать, что в сложившихся обстоятельствах сильнейшие футболисты не будут приезжать играть в чемпионате России. А останется ли кто-то из легионеров, уже выступающих в премьер-лиге, надо спрашивать у них», — приводит слова Радосавлевича «РБ Спорт».

В феврале 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах.

24 сентября сборная России провела товарищеский матч с Киргизией (2:1). На 19 ноября была запланирована встреча национальной команды с Боснией и Герцеговиной, однако лидеры боснийской сборной отказались играть против российской команды. Некоторые члены федерации также высказались против этой встречи. Ожидается, что Футбольная федерация Боснии и Герцеговины даст ответ относительно проведения товарищеского матча с командой Валерия Карпина до 10 октября.