Погребняк считает, что матч «Зенита» и «Спартака» в Суперкубке будет результативным

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк считает, что матч за Суперкубок России между питерской командой и «Спартаком» будет результативным и красочным.

«Это будет битва за трофей принципиальных соперников, думаю, мы вправе сегодня ожидать результативной игры, так как «Спартак» в межсезонье много забивал, а «Зенит» вообще накачен высококвалифицированными футболистами, которые могут здорово скреативить впереди, поэтому будет результативно и красочно, как это было в финале Кубка России. Свои предпочтения отдам «Зениту», — приводит слова Погребняка ТАСС.

Также экс-игрок «Зенит» отметил, что «Спартак» уже на протяжении 10 лет не может обыграть сине-бело-голубых в Санкт-Петербурге.

«Спартак» не может победить «Зенит» в Санкт-Петербурге на протяжении десяти лет. «Зенит» сейчас — это эталон российского футбола, поэтому как его можно обыграть, если по футболистам это лучший клуб России? Пока я не вижу, за счет чего его могли бы сместить с пьедестала", — добавил Погребняк.

Матч за Суперкубок России «Зенит» — «Спартак» пройдет в субботу, 9 июля, в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене». Начало — в 19:00 мск.

В пятницу, 8 июля, «Зенит» обыграл «Спартак» со счетом 2:0 в матче легенд. Встреча прошла в формате два тайма по 40 минут на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге.