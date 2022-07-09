«Зенит» обыгрывает «Спартак» после первого тайма в матче за Суперкубок России

«Зенит» обыгрывает «Спартак» после первого тайма матча за Суперкубок России — 2:0.

Нападающий сине-бело-голубых Иван Сергеев открыл счет на 29-й минуте, его одноклубник Малком забил второй мяч на 34-й минуте.

В первом тайме «Зенит» нанес 7 ударов по воротам «Спартака», 3 из них попали в створ. Красно-белые сделали 3 удара, но ни разу не попали в створ.

Матч за Суперкубок России проходит в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». «Зенит» выигрывал трофей 6 раз в истории, в случае сегодняшней победы клуб повторит рекорд ЦСКА (7). «Спартак» становился обладателем Суперкубка лишь 1 раз — в 2017 году.