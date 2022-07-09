Бразильский фанат-мем ЧМ-2018 приехал на матч «Зенит» — «Спартак»

Главный фанат-мем чемпионата мира 2018 года приехал на матч Суперкубка России «Зенит» — «Спартак» в Санкт-Петербург.

Бразильский болельщик Томер Савойя стал известным после фразы на ЧМ-2018 в России, в которой он ярко поделился своими эмоциями от соревнований.

К концу первого тайма «Зенит» ведет в матче за Суперкубок страны против «Спартака» со счетом 2:0. Голы в матче забили Иван Сергеев и Малком.