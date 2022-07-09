Футбол
Другие
Суперкубок России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Матчи
Главная
Футбол
Суперкубок России

Сегодня, 19:45

Бразильский фанат-мем ЧМ-2018 приехал на матч «Зенит» — «Спартак»

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Главный фанат-мем чемпионата мира 2018 года приехал на матч Суперкубка России «Зенит» — «Спартак» в Санкт-Петербург.

Бразильский болельщик Томер Савойя стал известным после фразы на ЧМ-2018 в России, в которой он ярко поделился своими эмоциями от соревнований.

К концу первого тайма «Зенит» ведет в матче за Суперкубок страны против «Спартака» со счетом 2:0. Голы в матче забили Иван Сергеев и Малком.

Источник: https://t.me/MahalKanal

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Суперкубок
Зенит 3
Спартак 0
2-й тайм

П1

22%

1.57

ТБ 2.5

14%

1.81

Обе забьют - да

17%

🎾 Теннис. ATP. Уимблдон
Новак Джокович
Ник Кирьос

П1

19%

1.27

ТБ 3.5 сета

25%

1.60

Ф2(+5.5)

11%

1.66
🎾 Теннис. WTA. Уимблдон
Елена Рыбакина 3 6 6
Онс Жабер 6 2 2
Матч завершен

П2

17%

1.69

П1

15%

2.30

Ф1(+1.5) сета

8%

1.49
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
1
0
Читайте также
Как начать заниматься йогой дома с нуля
Лондон, вы там в порядке? Уроженка Москвы Елена Рыбакина выиграла антироссийский Уимблдон
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
Комличенко: «Фигура главного тренера и руководство клуба — ключевое в принятии решения»
Алаев заявил, что будет единственным кандидатом на выборах президента РПЛ
Алаев прокомментировал подписание спонсорского контракта между РПЛ и платежной системой «Мир»
Платежная система «Мир» стала титульным спонсором РПЛ
Главный тренер «Факела» Василенко прокомментировал победу над «Торпедо» в товарищеском матче
Шалимов сообщил, что активная фаза трансферной кампании «Урала» завершилась
Материалы сюжета: Суперкубок России-2022: «Зенит» — «Спартак»
«Достойный преемник!» «Сочи» пошутил о том, что «Зенит» забил «Спартаку» 3 безответных гола в Суперкубке
«Зенит» — «Спартак»: видео голов
«Зенит» забил «Спартаку» третий гол на 40-й секунде второго тайма матча за Суперкубок
Губерниев — о первом тайме Суперкубка: «Надо что-то предпринять старику Абаскалю. Так это дело оставлять нельзя»
Зиньковский дебютировал за «Спартак» в официальном матче
Дуглас Сантос: «Тяжелый матч, против «Спартака» всегда так. Нужно выходить на второй тайм с мыслью, что счет — 0:0»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» — «Спартак»: первый гол засчитан правильно

«Зенит» обыгрывает «Спартак» после первого тайма в матче за Суперкубок России
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости