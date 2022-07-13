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Спиридонов — о победе «Зенита» в Суперкубке: «Я не вижу другого чемпиона в ближайшие 5 лет»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Российский волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение красно-белых от «Зенита» (0:4) в матче за Суперкубок России.

«У «Зенита» запас прочности на голову выше, чем у любого клуба в РПЛ. У них балансирует состав: много легионеров, русский тренер, который работает на протяжении многих лет, длинная лавка. Вся молодежь у них бежит и хочет играть. Я не вижу другого чемпиона в ближайшие 5 лет», — сказал Спиридонов «СЭ».

Также Спиридонов поделился мнением о судействе в этой встрече.

«Это опять эти судьи! «Зенит» и так выше на голову всех и при этом еще имеет полную поддержку судейского комитета, РФС и всех остальных. Поэтому в ближайшее время нам болельщикам не только «Спартака», но и других клубов не ждать чемпионства 3-5 лет», — добавил Спиридонов «СЭ».

Матч «Зенит» — «Спартак» прошел 9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

На 59-й минуте зенитовский вратарь Даниил Одоевский в своей штрафной площади сыграл неосторожно и сбил Антона Зиньковского.

Арбитр Владимир Москалев не назначил 11-метровый удар в ворота сине-бело-голубых, а видеоарбитр Сергей Карасев не вмешался в его действия.

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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