Пресняков-старший: «Нет никаких сомнений, что в этом сезоне «Зенит» опять станет чемпионом»

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с «СЭ» прокомментировал поражение красно-белых от «Зенита» (0:4) в матче за Суперкубок России.

«Я так и предсказывал, что будет крупный счет в этом матче в пользу «Зенита». Нет никаких сомнений, что в этом сезоне «Зенит» опять станет чемпионом. А следующие места, скорее всего, будут у газпромовских команд», — сказал Пресняков «СЭ».

Матч прошел 9 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

«Зенит» выиграл Суперкубок России в третий раз подряд и в седьмой раз в истории. Клуб повторил рекорд ЦСКА, у которого также 7 побед в матчах за Суперкубок страны.