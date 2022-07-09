Семак обогнал Слуцкого по трофеям. Впереди только легенды

Семак повторил рекорд Суперкубка и обогнал Слуцкого по трофеям

«Зенит», победив «Спартак» в матче за Суперкубок России, выиграл восьмой трофей под руководством Сергея Семака.

Ранее 46-летний специалист приводил сине-бело-голубых к четырем чемпионствам, одному Кубку и двум Суперкубкам.

По общему числу трофеев с российскими командами Семак вышел на четвертое место, обойдя Леонида Слуцкого.

Только три экс-тренера сборной России работали успешнее: у Валерия Газзаева и Олега Романцева — по 11 титулов, у Юрия Семина — 12.

Тренеры, выигрывавшие трофеи с российскими клубами

Тренер Клубы* ЧР КР СКР КПЛ ЕК Всего Юрий Семин Локомотив 3 6 3 0 0 12 Олег Романцев Спартак 8 3 0 0 0 11 Валерий Газзаев Алания, ЦСКА 4 4 2 0 1 11 Сергей Семак Зенит 4 1 3 0 0 8 Леонид Слуцкий ЦСКА 3 2 2 0 0 7 Курбан Бердыев Рубин 2 1 2 0 0 5 Дик Адвокат Зенит 1 0 1 0 2 4 Лучано Спаллетти Зенит 2 1 1 0 0 4 Андре Виллаш-Боаш Зенит 1 1 1 0 0 3 Зико ЦСКА 0 1 1 0 0 2 Массимо Каррера Спартак 1 0 1 0 0 2 Юрий Миронов Торпедо 0 1 0 0 0 1 Константин Бесков Динамо 0 1 0 0 0 1 Георгий Ярцев Спартак 1 0 0 0 0 1 Анатолий Давыдов Зенит 0 1 0 0 0 1 Властимил Петржела Зенит 0 0 0 1 0 1 Артур Жорже ЦСКА 0 0 1 0 0 1 Ваит Талгаев Терек 0 1 0 0 0 1 Анатолий Бышовец Локомотив 0 1 0 0 0 1 Миодраг Божович Ростов 0 1 0 0 0 1 Игорь Черевченко Локомотив 0 1 0 0 0 1 Мирча Луческу Зенит 0 0 1 0 0 1 Дмитрий Парфенов Тосно 0 1 0 0 0 1 Виктор Гончаренко ЦСКА 0 0 1 0 0 1 Марко Николич Локомотив 0 1 0 0 0 1 Паоло Ваноли Спартак 0 1 0 0 0 1

* Клубы, с которыми тренер выигрывал трофеи.

Семак также повторил суперкубковый рекорд.

На счету 46-летнего тренера теперь есть три победы в турнире. Столько же у Юрия Семина, на одну меньше — у Валерия Газзаева, Курбана Бердыева и Леонида Слуцкого.

Тренеры-обладатели Суперкубка России