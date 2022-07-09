Семак обогнал Слуцкого по трофеям. Впереди только легенды
«Зенит», победив «Спартак» в матче за Суперкубок России, выиграл восьмой трофей под руководством Сергея Семака.
Ранее 46-летний специалист приводил сине-бело-голубых к четырем чемпионствам, одному Кубку и двум Суперкубкам.
По общему числу трофеев с российскими командами Семак вышел на четвертое место, обойдя Леонида Слуцкого.
Только три экс-тренера сборной России работали успешнее: у Валерия Газзаева и Олега Романцева — по 11 титулов, у Юрия Семина — 12.
Тренеры, выигрывавшие трофеи с российскими клубами
|
Тренер
|
Клубы*
|
ЧР
|
КР
|
СКР
|
КПЛ
|
ЕК
|
Всего
|
Юрий Семин
|
Локомотив
|
3
|
6
|
3
|
0
|
0
|
12
|
Олег Романцев
|
Спартак
|
8
|
3
|
0
|
0
|
0
|
11
|
Валерий Газзаев
|
Алания, ЦСКА
|
4
|
4
|
2
|
0
|
1
|
11
|
Сергей Семак
|
Зенит
|
4
|
1
|
3
|
0
|
0
|
8
|
Леонид Слуцкий
|
ЦСКА
|
3
|
2
|
2
|
0
|
0
|
7
|
Курбан Бердыев
|
Рубин
|
2
|
1
|
2
|
0
|
0
|
5
|
Дик Адвокат
|
Зенит
|
1
|
0
|
1
|
0
|
2
|
4
|
Лучано Спаллетти
|
Зенит
|
2
|
1
|
1
|
0
|
0
|
4
|
Андре Виллаш-Боаш
|
Зенит
|
1
|
1
|
1
|
0
|
0
|
3
|
Зико
|
ЦСКА
|
0
|
1
|
1
|
0
|
0
|
2
|
Массимо Каррера
|
Спартак
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
2
|
Юрий Миронов
|
Торпедо
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
Константин Бесков
|
Динамо
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
Георгий Ярцев
|
Спартак
|
1
|
0
|
0
|
0
|
0
|
1
|
Анатолий Давыдов
|
Зенит
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
Властимил Петржела
|
Зенит
|
0
|
0
|
0
|
1
|
0
|
1
|
Артур Жорже
|
ЦСКА
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
Ваит Талгаев
|
Терек
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
Анатолий Бышовец
|
Локомотив
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
Миодраг Божович
|
Ростов
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
Игорь Черевченко
|
Локомотив
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
Мирча Луческу
|
Зенит
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
Дмитрий Парфенов
|
Тосно
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
Виктор Гончаренко
|
ЦСКА
|
0
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
Марко Николич
|
Локомотив
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
|
Паоло Ваноли
|
Спартак
|
0
|
1
|
0
|
0
|
0
|
1
* Клубы, с которыми тренер выигрывал трофеи.
Семак также повторил суперкубковый рекорд.
На счету 46-летнего тренера теперь есть три победы в турнире. Столько же у Юрия Семина, на одну меньше — у Валерия Газзаева, Курбана Бердыева и Леонида Слуцкого.
Тренеры-обладатели Суперкубка России
|
Тренер
|
Страна
|
Клуб
|
Годы побед
|
Победы
|
Юрий Семин
|
Россия
|
Локомотив
|
2003, 2005, 2019
|
3
|
Сергей Семак
|
Россия
|
Зенит
|
2020, 2021, 2022
|
3
|
Валерий Газзаев
|
Россия
|
ЦСКА
|
2006, 2007
|
2
|
Курбан Бердыев
|
Россия
|
Рубин
|
2010, 2012
|
2
|
Леонид Слуцкий
|
Россия
|
ЦСКА
|
2013, 2014
|
2
|
Артур Жорже
|
Португалия
|
ЦСКА
|
2004
|
1
|
Дик Адвокат
|
Голландия
|
Зенит
|
2008
|
1
|
Зико
|
Бразилия
|
ЦСКА
|
2009
|
1
|
Лучано Спаллетти
|
Италия
|
Зенит
|
2011
|
1
|
Андре Виллаш-Боаш
|
Португалия
|
Зенит
|
2015
|
1
|
Мирча Луческу
|
Румыния
|
Зенит
|
2016
|
1
|
Массимо Каррера
|
Италия
|
Спартак
|
2017
|
1
|
Виктор Гончаренко
|
Белоруссия
|
ЦСКА
|
2018
|
1