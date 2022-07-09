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Сегодня, 21:32

Семак обогнал Слуцкого по трофеям. Впереди только легенды

Семак повторил рекорд Суперкубка и обогнал Слуцкого по трофеям
Кирилл Бурдаков
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

«Зенит», победив «Спартак» в матче за Суперкубок России, выиграл восьмой трофей под руководством Сергея Семака.

Ранее 46-летний специалист приводил сине-бело-голубых к четырем чемпионствам, одному Кубку и двум Суперкубкам.

По общему числу трофеев с российскими командами Семак вышел на четвертое место, обойдя Леонида Слуцкого.

Только три экс-тренера сборной России работали успешнее: у Валерия Газзаева и Олега Романцева — по 11 титулов, у Юрия Семина — 12.

Тренеры, выигрывавшие трофеи с российскими клубами

Тренер

Клубы*

ЧР

КР

СКР

КПЛ

ЕК

Всего

Юрий Семин

Локомотив

3

6

3

0

0

12

Олег Романцев

Спартак

8

3

0

0

0

11

Валерий Газзаев

Алания, ЦСКА

4

4

2

0

1

11

Сергей Семак

Зенит

4

1

3

0

0

8

Леонид Слуцкий

ЦСКА

3

2

2

0

0

7

Курбан Бердыев

Рубин

2

1

2

0

0

5

Дик Адвокат

Зенит

1

0

1

0

2

4

Лучано Спаллетти

Зенит

2

1

1

0

0

4

Андре Виллаш-Боаш

Зенит

1

1

1

0

0

3

Зико

ЦСКА

0

1

1

0

0

2

Массимо Каррера

Спартак

1

0

1

0

0

2

Юрий Миронов

Торпедо

0

1

0

0

0

1

Константин Бесков

Динамо

0

1

0

0

0

1

Георгий Ярцев

Спартак

1

0

0

0

0

1

Анатолий Давыдов

Зенит

0

1

0

0

0

1

Властимил Петржела

Зенит

0

0

0

1

0

1

Артур Жорже

ЦСКА

0

0

1

0

0

1

Ваит Талгаев

Терек

0

1

0

0

0

1

Анатолий Бышовец

Локомотив

0

1

0

0

0

1

Миодраг Божович

Ростов

0

1

0

0

0

1

Игорь Черевченко

Локомотив

0

1

0

0

0

1

Мирча Луческу

Зенит

0

0

1

0

0

1

Дмитрий Парфенов

Тосно

0

1

0

0

0

1

Виктор Гончаренко

ЦСКА

0

0

1

0

0

1

Марко Николич

Локомотив

0

1

0

0

0

1

Паоло Ваноли

Спартак

0

1

0

0

0

1

* Клубы, с которыми тренер выигрывал трофеи.

Семак также повторил суперкубковый рекорд.

На счету 46-летнего тренера теперь есть три победы в турнире. Столько же у Юрия Семина, на одну меньше — у Валерия Газзаева, Курбана Бердыева и Леонида Слуцкого.

Тренеры-обладатели Суперкубка России

Тренер

Страна

Клуб

Годы побед

Победы

Юрий Семин

Россия

Локомотив

2003, 2005, 2019

3

Сергей Семак

Россия

Зенит

2020, 2021, 2022

3

Валерий Газзаев

Россия

ЦСКА

2006, 2007

2

Курбан Бердыев

Россия

Рубин

2010, 2012

2

Леонид Слуцкий

Россия

ЦСКА

2013, 2014

2

Артур Жорже

Португалия

ЦСКА

2004

1

Дик Адвокат

Голландия

Зенит

2008

1

Зико

Бразилия

ЦСКА

2009

1

Лучано Спаллетти

Италия

Зенит

2011

1

Андре Виллаш-Боаш

Португалия

Зенит

2015

1

Мирча Луческу

Румыния

Зенит

2016

1

Массимо Каррера

Италия

Спартак

2017

1

Виктор Гончаренко

Белоруссия

ЦСКА

2018

1

Агрегатор прогнозов

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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П1

15%

2.30

Ф1(+1.5) сета

8%

1.49
⚽ Футбол. Россия. Суперкубок
Зенит 4
Спартак 0
Матч завершен

П1

22%

1.57

ТБ 2.5

14%

1.81

Обе забьют - да

17%

1.87
Сергей Семак
ФК Зенит
1
0
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