Владимир Пономарев поделился мнением, где лучше проводить матч за Суперкубок России-2022

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением, где лучше проводить матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком».

«Я считаю, что Суперкубок России должен пройти на нейтральном поле. Петербург и Москва не должны принимать этот матч. Можно, конечно, сыграть на поле ЦСКА или «Динамо», но это не годится. Игра обязательно должна пройти на нейтральном поле», — сказал Пономарев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее стало известно, что встреча чемпиона страны «Зенита» с обладателем Кубка «Спартаком» с очень высокой долей вероятности состоится 9 июля на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.