Игнатов ответил на вопрос, что скажет Бакаеву в случае его перехода в «Зенит»

Полузащитник «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал уход хавбека Зелимхана Бакаева из московского клуба. С 1 июня 25-летний российский футболист является свободным агентом.

«По силам ли будет одержать победу над «Зенитом» без Бакаева и Жиго? По силам. Жалко, что ребята ушли, мы стали семьей, но это футбол. Я узнал об этом уходе тогда же, когда и все — после матча. Что скажу Бакаеву, если он перейдет в «Зенит»? Посмотрим сначала, куда перейдет. Зелимхан — хороший игрок и человек. Общаться никто не запрещает», — сказал Игнатов на мероприятии на теплоходе, посвященном празднованию столетия клуба.

В сезоне-2021/22 Бакаев забил 3 гола и отдал 8 результативных передач. В составе «Спартака» игрок стал обладателем Кубка и Суперкубка России. Зелимхан Бакаев — воспитанник красно-белых.

Ранее сообщалось, что Бакаев может перейти в «Зенит».