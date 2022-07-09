Быстров о поражении «Спартака» от «Зенита» в матче за Суперкубок: «Все, как обычно»

Владимир Быстров прокомментировал поражение «Спартака» от «Зенита» в матче за Суперкубок России

Бывший футболист «Спартака» и «Зенита» Владимир Быстров подвел итоги матча за Суперкубок России-2022.

Сегодня, 9 июля «Зенит» победил «Спартак» в матче за трофей со счетом 4:0.

—Ничего интересного не произошло, все, как обычно. Вчерашний «Спартак» смотрелся намного интереснее, чем сегодняшний. Намного класснее мастера 2000-х тысячных и 90-х готов вчера играли, нежели сегодняшние.

—За сколько туров в этом году «Зенит» выиграет чемпионство?

—Рано говорить об этом. Тренер смело сыграл 4-3-3, пощупал, кто на что способен, сделал выводы.

«Зенит» выиграл Суперкубок России в седьмой раз в истории и повторил рекорд ЦСКА.