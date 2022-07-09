Широков прокомментировал победу «Зенита» над «Спартаком» в матче за Суперкубок России

Бывший полузащитник «Зенита» и «Спартака» Роман Широков прокомментировал победу питерцев над москвичами в матче за Суперкубок России (4:0).

— Хорошая игра. Перед матчем такого счета ожидать нельзя было.

— Если бы «Спартак» бойкотировал матч, то счет был бы даже меньше.

— А какой смысл? Им никто не мешал выигрывать так же, как и «Зениту». Они сами виноваты. Никакой идеи не увидел.

— «Спартак» перед матчем шутил на «Зенитом» и его стадионом.

— За все надо платить. Вообще уик-энд не задался. Вчера проиграли, сегодня проиграли. Ничего, злее будут.

— Казалось, что ветераны «Спартака» сыграли лучше в защите, чем главная команда.

— Ветераны вообще лучше играют. Олег Иванович сказал, что лучше, чем вчера не будет. Для «Спартака» уж точно.

В матче ветеранов 8 июля «Зенит» выиграл у «Спартака» со счетом 2:0, голы забили Широков и Александр Кержаков.