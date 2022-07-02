Пресняков-старший считает, что судьи будут помогать «Зениту» в матче за Суперкубок России

Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков-старший в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от Суперкубка России.

«Считаю «Зенит» явным фаворитом в матче за Суперкубок России. Конечно, у петербуржцев сильнее состав. Оттуда никто особо не уходил. Им там хорошо. Они могут за большие деньги играть и никто не захочет уходить, а из «Спартака» футболисты уходят один за одним. Кроме того, в «Спартаке» ситуация с постоянными сменами тренеров. И это будет продолжаться дальше. «Спартак» слабее по игре, а если случится какая-то неожиданность, тогда есть судьи», — сказал Пресняков корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 9 июля. Встреча пройдет в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.