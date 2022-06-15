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Сегодня, 15:54

Хавбек «Зенита» Ерохин будет готов сыграть за Суперкубок со «Спартаком». Защитник Караваев — нет

Ерохин может сыграть за Суперкубок со «Спартаком»
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Как стало известно «СЭ», 32-летний атакующий полузащитник «Зенита» Александр Ерохин успешно преодолевает последствия повреждения медиальной коллатеральной связки колена, полученного 15 мая в матче 29-го тура РПЛ-2021/22 со «Спартаком» (1:1). С высокой долей вероятности хавбек будет готов выйти на поле 9 июля во встрече с красно-белыми за Суперкубок России.

А вот 27-летний защитник Вячеслав Караваев, не игравший с конца марта из-за травмы мышцы бедра и последующей операции, к противостоянию с москвичами восстановиться не успеет.

Вместе с тем в расположение сине-бело-голубых, начавших подготовку к сезону 13 июня, уже вернулись трое из пяти бразильцев — Клаудиньо, Малком и Дуглас Сантос, двух других, Вендела и Юри Альберто, ждут в ближайшие дни.

Несмотря на заключение нового годичного контракта с 35-летним вратарем Михаилом Кержаковым, чемпионы страны продолжают мониторить рынок голкиперов — скорее всего, 31-летний Станислав Крицюк покинет команду.

Александр Ерохин
Вячеслав Караваев
ФК Зенит
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