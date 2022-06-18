Широков считает, что все матчи за Суперкубок России должны проводиться в «Лужниках»

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков в разговоре с «СЭ» высказался о месте проведения финального матча за Суперкубок России между «Спартаком» и «Зенитом».

«Применительно к этому Суперкубку — его надо проводить в Санкт-Петербурге, так как заняты «Лужники». В остальных случаях надо смотреть. Все зависит от того, кто выходит. Какие-то команды соберут 70 тысяч, какие-то нет. По-хорошему, нужно все играть в «Лужниках». Для чего нам этот стадион нужен? Чтобы на нем один раз в 10 лет играть? Принцип нейтральности поля? «Зенит» несколько раз играл в Москве за Суперкубок. И все нормально было. Разве принципы нарушаются только применительно к «Спартаку»? Понятно, что красно-белые — особенный клуб. Но не настолько же», — сказал Широков «СЭ».

По информации Telegram-канала «Мутко против», «Спартак» решил не бойкотировать матч за Суперкубок России против «Зенита». Встреча назначена на 9 июля в Санкт-Петербурге.