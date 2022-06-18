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Мостовой: «Матч за Суперкубок надо проводить в городах, где не играют финалисты»

Мостовой отреагировал на слова Заремы Салиховой о том, что матч за Суперкубок должен был состояться не в Санкт-Петербурге
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший игрок сборной России Александр Мостовой в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова супруги владельца «Спартака» Заремы Салиховой о том, что матч за Суперкубок должен был состояться не в Санкт-Петербурге.

«Я и ранее говорил, что матч за Суперкубок надо проводить в городах, где не играют финалисты. Если же и проводить матч, то все надо делать заранее. Я считаю, не правильно, когда команды играют у себя. У нас есть множество городов, где можно было сыграть, но все должно делаться заранее. Решение же было принято буквально неделю назад. Странно, ведь у нас есть много городов с хорошими стадионами. Но не надо делать трагедию, что играть будут в Питере. Решение принято, играть надо», — сказал Мостовой «СЭ».

По информации Telegram-канала «Мутко против», «Спартак» решил не бойкотировать матч за Олимп — Суперкубок России против «Зенита». Встреча назначена на 9 июля в Санкт-Петербурге.

ФК Спартак (Москва)
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