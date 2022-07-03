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Сегодня, 22:54

Семак рассказал, кто из вратарей «Зенита» может сыграть в матче за Суперкубок России против «Спартака»

Гоша Чернов
Корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, кто из вратарей может сыграть в матче за Суперкубок России против «Спартака».

— Одоевский выходил в основе во всех матчах межсезонья. Он сыграет со «Спартаком»?

— По Одоевскому мы сразу сказали — будем давать как можно больше времени. Миша Кержаков есть, он тоже должен проходить подготовку. Качества вратарей мы знаем, в плане игрового времени проанализируем. У нас еще есть неделя, решим.

Следующую игру «Зенит» проведет 9 июля против московского «Спартака» в матче за Суперкубок России. Встреча пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.00 (мск).

Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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