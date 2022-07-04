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Сутормин — о Суперкубке: «Если в следующем году он будет в Москве — мы поедем и сыграем»

Сутормин отреагировал на скандал в связи с выбором места проведения Суперкубка
Владимир Пушкарев
,  
Антон Иванов
Читать «СЭ» в
Алексей Сутормин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Зенита» Алексей Сутормин в интервью «СЭ» высказался о скандале в связи с выбором места проведения Суперкубка против «Спартака».

— Если отбросить клубные пристрастия — проведение такой игры на домашнем стадионе одного из участников нарушает спортивный принцип?

— На этом делается очень большой акцент. Перед тем как я переходил в «Зенит», мы с «Локомотивом» играли за Суперкубок в Москве, и никто ничего не говорил. Об этом даже не думали. Выбрали бы сейчас Казань — мы бы поехали играть в Казань. — Но играть с «Локомотивом» на стадионе «Динамо» и играть с «Зенитом» на «Газпром Арене» — немного разные вещи.

— Тогда можно спросить, почему «Спартак» и «Динамо» проводили финал Кубка в «Лужниках». Спартаковских болельщиков было больше, это все видели. Это надо принимать как данность. Если в следующем году будет Суперкубок в Москве — мы поедем и сыграем.

Алексей Сутормин
ФК Зенит
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