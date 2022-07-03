Розенбаум и Хиль-младший выступят на матче Суперкубка России

Александр Розенбаум и Эдуард Хиль-младший выступят на матче Суперкубка России, сообщает пресс-служба РФС.

Ранее союз подтвердил, что встречу откроют выступления группы «Ленинград» и певицы МакSим.

Перед матчем гостей ждет развлекательная программа, которая стартует в 16:00. Болельщиков ждут зоны с футбольными конкурсами, розыгрышами призов и сувениров, фото- и автограф-сессия с амбассадорами Суперкубка России, игры для детей, аквагрим и возможность отправить открытку с «Газпром Арены» в любую точку страны.

В перерыве матча на поле появятся детские тренеры-ветераны Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Игра за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет на «Газпром Арене» 9 июля. Начало в 19:00 по московскому времени.