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Сегодня, 18:09

Розенбаум и Хиль-младший выступят на матче Суперкубка России

Руслан Минаев
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Александр Розенбаум и Эдуард Хиль-младший выступят на матче Суперкубка России, сообщает пресс-служба РФС.

Ранее союз подтвердил, что встречу откроют выступления группы «Ленинград» и певицы МакSим.

Перед матчем гостей ждет развлекательная программа, которая стартует в 16:00. Болельщиков ждут зоны с футбольными конкурсами, розыгрышами призов и сувениров, фото- и автограф-сессия с амбассадорами Суперкубка России, игры для детей, аквагрим и возможность отправить открытку с «Газпром Арены» в любую точку страны.

В перерыве матча на поле появятся детские тренеры-ветераны Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Игра за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет на «Газпром Арене» 9 июля. Начало в 19:00 по московскому времени.

Источник: https://rfs.ru/news/216235
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РФС
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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