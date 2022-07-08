Лоза считает, что не стоит ждать искрометного футбола с матче за Суперкубок

Российский артист Юрий Лоза в разговоре с корреспондентом «СЭ» назвал фаворита в матче за Суперкубок России.

«Команды сейчас не в том тонусе. Борьба будет, но ждать искрометного футбола не стоит. Физическое состояние еще не то. Что касается фаворита, то в российском футболе основное значение имеют деньги. В «Зените» не играют петербуржцы, у них денег больше. Можно ли назвать его фаворитом? Посмотрите трансферную стоимость «Зенита» и любой другой российской команды. При всей мотивации «Спартака» качество игроков «Зенита» выше», — сказал Лоза корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге и начнется в 19.00 по московскому времени.