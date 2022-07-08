Футбол
Другие
Суперкубок России
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Матчи
Главная
Футбол
Суперкубок России

Сегодня, 14:19

Лоза — о Суперкубке: «При всей мотивации «Спартака» качество игроков «Зенита» выше»

Лоза считает, что не стоит ждать искрометного футбола с матче за Суперкубок
Читать «СЭ» в

Российский артист Юрий Лоза в разговоре с корреспондентом «СЭ» назвал фаворита в матче за Суперкубок России.

«Команды сейчас не в том тонусе. Борьба будет, но ждать искрометного футбола не стоит. Физическое состояние еще не то. Что касается фаворита, то в российском футболе основное значение имеют деньги. В «Зените» не играют петербуржцы, у них денег больше. Можно ли назвать его фаворитом? Посмотрите трансферную стоимость «Зенита» и любой другой российской команды. При всей мотивации «Спартака» качество игроков «Зенита» выше», — сказал Лоза корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Матч за Суперкубок России между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 9 июля в Санкт-Петербурге и начнется в 19.00 по московскому времени.

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
3
0
Читайте также
Как правильно рассчитывать норму БЖУ в своем рационе и почему это важно делать
Призрак Дзюбы, и киндер-сюрприз Абаскаль. В чем шансы «Спартака» в матче с «Зенитом» на Суперкубок-2022
Материалы сюжета: Суперкубок России-2022: «Зенит» — «Спартак»
Глушаков считает «Зенит» фаворитом матча за Суперкубок России
Игонин о матче легенд «Зенит» — «Спартак»: «Дома всегда играть легче. Тем более, на «Петровском»
Аленичев поделился ожиданиями от матча ветеранов «Зенита» и «Спартака»
Романцев о матче легенд «Зенит» — «Спартак»: «Сегодня главная игра! Завтра будет развлекаться молодежь»
Источник: Педро Роша хочет расторгнуть контракт со «Спартаком»
Карпин поделился ожиданиями от матча ветеранов «Зенита» и «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карпин поделился ожиданиями от матча ветеранов «Зенита» и «Спартака»

Романцев о матче легенд «Зенит» — «Спартак»: «Сегодня главная игра! Завтра будет развлекаться молодежь»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости