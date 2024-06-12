РФС ведет переговоры о трансляции Суперкубка России в Бразилии, странах Азии и Европы

Заместитель генерального секретаря РФС Эрика Сурикова рассказала о возможном показе трансляции Суперкубка России в других странах.

«Сейчас ведем переговоры и по международным трансляциям Суперкубка. Это регионы Латинской Америки, Азия, СНГ, дружественные страны Европы, такие как Сербия», — цитирует Сурикову «РБ Спорт».

В Суперкубке России сыграют «Зенит» и «Краснодар». Матч пройдет 13 июля. Место проведения встречи еще не определено.