РФС ведет переговоры о трансляции Суперкубка России в Бразилии, странах Азии и Европы
Заместитель генерального секретаря РФС Эрика Сурикова рассказала о возможном показе трансляции Суперкубка России в других странах.
«Сейчас ведем переговоры и по международным трансляциям Суперкубка. Это регионы Латинской Америки, Азия, СНГ, дружественные страны Европы, такие как Сербия», — цитирует Сурикову «РБ Спорт».
В Суперкубке России сыграют «Зенит» и «Краснодар». Матч пройдет 13 июля. Место проведения встречи еще не определено.
Источник: «РБ Спорт»
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27 дек 2023 18:45
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