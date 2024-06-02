Президент РФС Дюков рассказал, когда будет определено место проведения Суперкубка России

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал, когда будет определено место проведения Суперкубка России-2024.

«Решение о месте проведения матча за Суперкубок будет принято за месяц до игры. Сколько поступило заявок? Точное количество не назову, но достаточное. Есть, из кого выбирать. Будем ли мы исходить из логистики для клубов? Команды-то доберутся, но важно, чтобы и болельщикам было удобно.

Кубок России? Мы каждый год будем принимать решение о месте проведения. В этом году мы не получили других заявок о проведении финала Кубка. Вы же видели, что интрига сохранялась в РПЛ до последних минут. Клубам было не до проведения финала Кубка. Все решали конкретные турнирные задачи. Была одна заявка — «Лужники». Провели отличный матч, в котором увидели зрелищную игру», — сказал Дюков.

В воскресенье, 2 июня «Зенит» обыграл «Балтику» (2:1) в суперфинале Кубка страны.

Команда из Санкт-Петербурга, выигравшая в сезоне-2023/24 все три трофея — Кубок, Суперкубок и чемпионат страны — проведет матч за Суперкубок России-2024 против «Краснодара», который занял второе место в РПЛ.