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«Зенит» впервые в клубной истории выиграл три трофея в одном сезоне

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Фото Евгений Васильев / ФК «Зенит»

В воскресенье, 2 июня, «Зенит» одержал победу над «Балтикой» (2:1) в суперфинале FONBET Кубка России.

Петербургская команда впервые в своей истории оформила требл, выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок страны в одном сезоне.

Сине-бело-голубые стали обладателями Кубка страны в шестой раз в истории. Ранее «Зенит» выигрывал этот трофей в 1949, 1999, 2010, 2016 и 2020 годах.

В чемпионате России-2023/24 «Зенит» занял первое место с 57 очками в 30 матчах. Команда стала чемпионом страны в шестой раз подряд и в 11-й раз в истории.

В Суперкубке России, который прошел 15 июля 2023 года в Казани, «Зенит» обыграл ЦСКА (0:0, пенальти — 5:4). Петербуржцы завоевали трофей в девятый раз в истории.

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