Ральф Рангник не стал говорить о своих обязанностях в «Локомотиве»
Ральф Рангник отказался отвечать на вопрос о своих обязанностях в «Локомотиве». Ранее он занял должность руководителя по спорту и развитию клуба. «Локо» уступил «Зениту» (0:3) в матче за Суперкубок России.
— Я не буду говорить об игре, — сказал «СЭ» Рангник. — Какие у меня обязанности в «Локомотиве»? Сейчас не время говорить об этом.
В качестве тренера немец известен своей работой с клубами немецкой бундеслиги «Штутгарт», «Ганновер», «Шальке», «Хоффенхайм», «РБ Лейпциг». Он является обладателем Кубка Германии и Суперкубка Германии (с «Шальке»).
До недавнего времени Рангник возглавлял департамент по спорту и развитию системы клубов «Ред Булл», включая «РБ Лейпциг», «Ред Булл Зальцбург», «Нью-Йорк Ред Буллс» и «Ред Булл Брагантино».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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