Смородская: «Плутник устроил в «Локомотиве» разгром! Руководство медленно разрушает клуб»
Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала «СЭ» поражение от «Зенита» (0:3) в матче за Суперкубок России.
«Печальное зрелище сегодня. Состояние «Локомотива» — ужасное, с такой игрой лучше не лезть в еврокубки, там будет позор в первой же игре. Состав непонятный, странные молодые новички появились. Давайте сразу школьников возьмем и полезем на чемпиона с ними. Что делала команда на сборах? Жемалетдинов, Рыбусь, Крыховяк очень плохо сыграли. Такого Гильерме еще не видела, он грустный, абсолютно без куража. Я во всем виню Плутника. Он устроил в «Локомотиве» разгром. Нужно быть идиотом, чтобы назначать на руководящие должности футбольной команды менеджера по продаже квартир. Руководство медленно разрушает «Локомотив», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.
Игра проходила в Калининграде. «Зенит» в прошлом сезоне стал чемпионом России, а «Локо» выиграл Кубок страны.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
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