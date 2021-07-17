Смородская: «Плутник устроил в «Локомотиве» разгром! Руководство медленно разрушает клуб»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала «СЭ» поражение от «Зенита» (0:3) в матче за Суперкубок России.

«Печальное зрелище сегодня. Состояние «Локомотива» — ужасное, с такой игрой лучше не лезть в еврокубки, там будет позор в первой же игре. Состав непонятный, странные молодые новички появились. Давайте сразу школьников возьмем и полезем на чемпиона с ними. Что делала команда на сборах? Жемалетдинов, Рыбусь, Крыховяк очень плохо сыграли. Такого Гильерме еще не видела, он грустный, абсолютно без куража. Я во всем виню Плутника. Он устроил в «Локомотиве» разгром. Нужно быть идиотом, чтобы назначать на руководящие должности футбольной команды менеджера по продаже квартир. Руководство медленно разрушает «Локомотив», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Игра проходила в Калининграде. «Зенит» в прошлом сезоне стал чемпионом России, а «Локо» выиграл Кубок страны.