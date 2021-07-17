Дриусси: «Рад, что мы сумели завоевать еще один титул»

Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси подвел итоги матча за Олимп — Суперкубок России. Команда из Санкт-Петербурга разгромила «Локомотив» со счетом 3:0.

— Себастьян, поздравляем вас с победой! Благодаря чему «Зенит» сегодня так уверенно переиграл «Локомотив»?

— Мы уже примерно месяц находились в процессе подготовки к сезону, настраивались на эту игру. Мне кажется, мы провели отличный матч — соперник был очень сложный, но мы выполнили все, что отрабатывали на сборах. Рад, что мы сумели завоевать еще один титул, — цитирует аргентинца сайт «Зенита».

— Вы сегодня как всегда были гиперактивны в прессинге и напрягали оборону «Локо». Было ли у вас еще какое-то особое задание от тренеров?

— Нет, ничего специфического — просто я, когда оказываюсь на поле, стараюсь отдавать всего себя ради своих партнеров по команде, ради нашей большой семьи, которой является «Зенит». Когда мне удается начать с первых минут, это дополнительная мотивация для меня. Сегодня я просто делал то, что делаю обычно: выкладывался на полную. Счастлив, что сегодня мои усилия привели к победе.

— Сердар Азмун получил приз лучшему игроку матча. Согласны ли вы с этим? Может, вы отметили бы еще кого-то?

— На мой взгляд, лучшим игроком сегодня была вся команда, потому что каждый из нас выложился, каждый из нас сделал все от него зависящее. Конечно, Азмун — великолепный футболист, который нам очень помогает, но если вы спрашиваете, кого я бы отметил еще, то назову всю нашу команду. Мы — молодцы.