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Дриусси: «Рад, что мы сумели завоевать еще один титул»

22:48
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Нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси подвел итоги матча за Олимп — Суперкубок России. Команда из Санкт-Петербурга разгромила «Локомотив» со счетом 3:0.

— Себастьян, поздравляем вас с победой! Благодаря чему «Зенит» сегодня так уверенно переиграл «Локомотив»?

— Мы уже примерно месяц находились в процессе подготовки к сезону, настраивались на эту игру. Мне кажется, мы провели отличный матч — соперник был очень сложный, но мы выполнили все, что отрабатывали на сборах. Рад, что мы сумели завоевать еще один титул, — цитирует аргентинца сайт «Зенита».

— Вы сегодня как всегда были гиперактивны в прессинге и напрягали оборону «Локо». Было ли у вас еще какое-то особое задание от тренеров?

— Нет, ничего специфического — просто я, когда оказываюсь на поле, стараюсь отдавать всего себя ради своих партнеров по команде, ради нашей большой семьи, которой является «Зенит». Когда мне удается начать с первых минут, это дополнительная мотивация для меня. Сегодня я просто делал то, что делаю обычно: выкладывался на полную. Счастлив, что сегодня мои усилия привели к победе.

— Сердар Азмун получил приз лучшему игроку матча. Согласны ли вы с этим? Может, вы отметили бы еще кого-то?

— На мой взгляд, лучшим игроком сегодня была вся команда, потому что каждый из нас выложился, каждый из нас сделал все от него зависящее. Конечно, Азмун — великолепный футболист, который нам очень помогает, но если вы спрашиваете, кого я бы отметил еще, то назову всю нашу команду. Мы — молодцы.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • keepscore.ru
🏀 Баскетбол. Финал НБА
Финикс Санз
Милуоки Бакс

П1

34%

1.60

ТБ 217.5

23%

1.88

П2

19%

2.40
⚽ Футбол. Кубок Матч Премьер
Спартак
Химки

ТБ 2.5

35%

1.70

ИТБ1 (1.5)

20%

1.44

Обе забьют - да

15%

2.05
⚽ Футбол. Суперкубок России
Зенит 3
Локомотив 0
Матч завершен

П1

40%

1.71

Обе забьют - да

25%

2.04

Ф2 (+1)

17%

1.75

Дополнительная информация:

https://fc-zenit.ru/news/2021-07-17-sebastyan-driussi-schastliv-chto-segodnya-moi-usiliya-priveli-k-pobede.htm

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Иван Шитик все материалы автора

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