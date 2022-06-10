Дюков рассказал о регламенте выбора стадиона для проведения матча за Суперкубок

Президент РФС Александр Дюков рассказал о регламенте проведения матча за Суперкубок России и выбора стадиона, на котором проводится встреча.

— Было принято решение разработать новый регламент проведения матчей за Суперкубок. Девятнадцать сезонов до этого никто не обращал внимание на нейтральность. Сейчас она стала важным. Был поднят вопрос о сроках принятия решений по матчу за Суперкубок. Было принято решение проработать этот вопрос и подготовить регламент, в котором будет учтен принцип нейтральности. Решение по Суперкубку всегда принималось по завершению сезона. Мы ждали решения даты начала нового чемпионата. Только 30 мая мы получили первые предложения о месте проведения за Суперкубок. Первые предложения мы получили от Казани и Санкт-Петербурга, а в начале Июня получили предложение от Нижнего Новгорода.

— Не рассматривали ли в перспективе возможность проведения Суперкубка между чемпионом и серебряным призером?

— Регламент предполагает возможность проведения матча между чемпионом и командой, занявшей второе место. Это происходит, если победитель Кубка и чемпионата является один и тот же клуб. Также в случае отказа или невозможности принять участие одной из команд проводится такой матч. В данном случае такая возможность предусмотрена.

Ранее бюро исполкома РФС приняло решение, что встреча между чемпионом страны «Зенитом» и обладателем Кубка «Спартаком» состоится 9 июля на стадионе «Санкт-Петербург».