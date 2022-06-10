Дюков ответил на вопрос о возможном бойкоте «Спартака» матча за Суперкубок в Санкт-Петербурге

Президент РФС Александр Дюков оценил реальность того, что «Спартак» бойкотирует матч за Суперкубок России против «Зенита», который должен пройти на стадионе в Санкт-Петербурге.

— Рассматриваете ли возможность бойкота «Спартака» этого матча?

— Мне ничего неизвестно о возможном бойкоте матча со стороны «Спартака». В истории Суперкубка не было таких прецедентов. Не хочется обсуждать такой сценарий. Его трудно объяснить. Это хорошая возможность получить игровую практику перед началом чемпионата. Участников матча ждет более чем достойное денежное вознаграждение и возможность порадовать своих болельщиков игрой. Уверен, что в Петербурге будет много болельщиков Спартака. Санкт-Петербург находится рядом с Москвой, добраться до него не так сложно.

Ранее бюро исполкома РФС приняло решение, что встреча между чемпионом страны «Зенитом» и обладателем Кубка «Спартаком» состоится 9 июля на стадионе «Санкт-Петербург».