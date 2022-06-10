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Дюков о возможном бойкоте «Спартаком» игры за Суперкубок: «Матч все равно будет проведен»

Президент РФС ответил на вопрос про санкции в случае бойкота «Спартаком» матча за Суперкубок против «Зенита»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Дюков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопрос про возможные санкции, которые могут быть применены к «Спартаку», если клуб бойкотирует матч за Суперкубок России против «Зенита» в Санкт-Петербурге. Также он сообщил, что в таком случае будет замена соперника сине-бело-голубых, но игра состоится.

— Какие санкции могут быть применены к «Спартаку» за возможный бойкот Суперкубка?

— Надо обратиться к регламенту. Если он предполагает какие-то санкции, то они будут применены. Матч все равно будет проведен, значит, будет другой участник матча. Бойкот — это всегда плохо. Это не лучший инструмент для нахождения решений. Вы прекрасно знаете, что мы стараемся строго следовать тому регламенту, который есть. В данном случае мы не видим оснований для бойкота. Никогда за историю Суперкубка критерий нейтральности не учитывался. Учитывались другие критерии. Мы бы поняли бойкот, если бы нарушались регламентные нормы. Те решения, которые приняты, они приняты в соответствии с той практикой, которая есть. Мы не видим оснований для этого бойкота, мы это дали понять. Все критерии для принятия решения провести матч в Санкт-Петербурге были соблюдены.

Ранее бюро исполкома РФС приняло решение, что встреча между чемпионом страны «Зенитом» и обладателем Кубка «Спартаком» состоится 9 июля на стадионе «Санкт-Петербург».

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Александр Дюков
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