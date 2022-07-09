Лещенко считает, что «Спартак» не навяжет борьбу «Зениту»

Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча за Суперкубок России.

«Игра будет интересная. Тем более, что Санкт-Петербург очень серьезно болеет за команду, спартаковские болельщики тоже приедут. Думаю, что игра привлечет огромное внимание. Мне кажется, что «Спартак» не навяжет никакой борьбы. «Зенит» усилился двумя игроками, хорошо выглядит и укомплектован гораздо лучше, чем все остальные команды», — сказал Лещенко корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 9 июля. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 19.00 по московскому времени.