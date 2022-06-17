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Погребняк и Широков считают правильным решение провести матч за Суперкубок в Петербурге

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Бывшие футболисты «Зенита» Роман Широков и Павел Погребняк поделились ожиданиями от матча Олимп суперкубка России «Зенит» — «Спартак» и прокомментировали решение провести матч в Санкт-Петербурге. Игра состоится 9 июля на «Газпром Арене».

«Будет большое стечение людей. Одна из причин, почему в Санкт-Петербурге пройдет матч, это большой стадион, поэтому, я думаю, абсолютно правильное решение. Это хорошая вывеска перед стартом сезона. Есть все возможности показать прекрасный футбол», — сказал Широков в интервью пресс-службе сине-бело-голубых.

«В Санкт-Петербурге очень давно не проводились матчи за Суперкубок, поэтому городу по праву достался этот финал. Но, мое мнение, на постоянной основе я бы рассмотрел «Лужники» со следующего года. Я жду аналогию с финалом Кубка России: большой ажиотаж и зрелищный футбол», — подчеркнул Погребняк.

Широков провел 201 матч за «Зенит» во всех турнирах, забил 43 гола и отдал 23 результативные передачи. Погребняк сыграл 90 матчей за питерский клуб, забил 39 мячей и отдал 7 голевых передач.

Источник: https://youtu.be/1i_i_zhqeW4
Павел Погребняк
Роман Широков
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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