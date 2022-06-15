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Бакаев надеется, что «Зенит» выиграет у «Спартака» в матче за Суперкубок России

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Новичок «Зенита» Зелимхан Бакаев надеется, что его команда выиграет у «Спартака» в матче за Суперкубок России. Игра пройдет в Санкт-Петербурге 9 июля на стадионе «Газпром Арена».

«Какие ожидания от матча за Суперкубок? Конечно, я его жду! Это будет большой матч. Наверное, такие игры ждут все, у них особый антураж, за ними следят болельщики. Соперник непростой, но мы будем готовиться. Надеюсь, выиграем» — приводит слова Бакаева пресс-служба «Зенита».

25-летний российский футболист также обратился к фанатам «Зенита».

«Обращение к фанатам «Зенита»? Хочу сказать, что буду делать все, что в моих силах, чтобы достойно представлять «Зенит», радовать вас, чтобы вы благодаря моей самоотдаче и игре приняли меня», — добавил Бакаев.

1 июня «Спартак» объявил об уходе Бакаева из клуба на правах свободного агента. Хавбек является воспитанником красно-белых. 15 июня «Зенит» объявил о подписании контракта с Бакаевым по схеме «3+1».

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2022-06-15-zelimkhan-bakaev-ya-khochu-stat-chempionom.htm
Зелимхан Бакаев
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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