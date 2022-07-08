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Абаскаль об игре «Спартака» в матче за Суперкубок: «На первый план выходит мотивация»

Абаскаль рассказал о подготовке «Спартака» к матчу за Суперкубок
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал о значимости матча против «Зенита» за Суперкубок России.

— Увидим ли завтра тот «Спартак», который вы строите?

— Поставить тот футбол за короткое время не получится, — цитирует Абаскаля «СЭ». Мы находимся на первом этапе, провели определенную работу в Тарасовке. Работали над физикой и тактикой. Предстоящий матч покажет, где мы находимся. В такой игре на первый план выходит мотивация и значимость для болельщиков и клуба.

— Мотивирует ли то, что у «Спартака» было меньше времени на подготовку?

— Здесь все просто. Сегодняшний футбол он таков, бывают матчи, которые проходят в середине цикла подготовки. На нормальную подготовку нужно 4-6 недель, у нас было 14 дней. В конечном итоге это победа для зрителей. Но мы не должны думать о расписании, мы должны думать о предстоящем матче. Я первый раз в Петербурге. До этого не удалось побывать здесь.

Матч за Суперкубок России между победителем чемпионата страны «Зенитом» и обладателем Кубка России «Спартаком» пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 9 июля. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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