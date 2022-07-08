Джикия поделился ожиданиями от матча за Суперкубок против «Зенита»

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился ожиданиями от матча за Суперкубок против «Зенита».

«Все прекрасно понимают, что это будет одна игра, в ней все решится. Никому объяснять это особо не надо. У всех горят глаза, ждем завтрашней игры.

С Зелимханом мы разговаривали. Завтра будет играть «Зенит» и «Спартак». Не более. Личных противостояний нет», — сказал Джикия.

Также он вспомнил про прошлый матч против «Зенита», который завершился со счетом 1:7 .

«Прошлый результат был ничейным в Москве. 1:7? Давайте вспомним, как мы тоже одерживали победы над «Зенитом».

Матч за Суперкубок России между победителем чемпионата страны «Зенитом» и обладателем Кубка России «Спартаком» пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 9 июля. Начало — в 19.00 по московскому времени.