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Джикия — о матче за Суперкубок: «У всех горят глаза, ждем завтрашней игры»

Джикия поделился ожиданиями от матча за Суперкубок против «Зенита»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия поделился ожиданиями от матча за Суперкубок против «Зенита».

«Все прекрасно понимают, что это будет одна игра, в ней все решится. Никому объяснять это особо не надо. У всех горят глаза, ждем завтрашней игры.

С Зелимханом мы разговаривали. Завтра будет играть «Зенит» и «Спартак». Не более. Личных противостояний нет», — сказал Джикия.

Также он вспомнил про прошлый матч против «Зенита», который завершился со счетом 1:7 .

«Прошлый результат был ничейным в Москве. 1:7? Давайте вспомним, как мы тоже одерживали победы над «Зенитом».

Матч за Суперкубок России между победителем чемпионата страны «Зенитом» и обладателем Кубка России «Спартаком» пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 9 июля. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Георгий Джикия
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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