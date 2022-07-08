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Сегодня, 17:58

Гендиректор «Зенита» рассказал, кого из бывших игроков клуба хотел бы сегодня видеть в команде

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, кого из бывших игроков петербуржцев хотел бы видеть в сегодняшней команде.

— Кого бы из игроков, которых сегодня нет, вы бы хотели в эту команду?

— Мы бы хотели нашего легендарного вратаря Малафеева. Но и, конечно, наших знаменитых легионеров, которые могли бы порадовать публику. Гарсия, Халк, но он еще играет. Пару Джокеров у нас есть и там, и там помоложе. Ворота будет защищать наш известный вратарь Окрошидзе. Думаю, что пару-тройку футболистов еще можно было подобрать.

В субботу, 9 июля «Зенит» сыграет со «Спартаком» в матче за Суперкубок России. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Александр Медведев (руководитель)
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