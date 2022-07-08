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Сегодня, 17:58

Медведев поделился мнением об идее проведения матча между легендами «Зенита» и «Спартака»

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением об идее проведения матча между легендами «Зенита» и «Спартака».

— Почему так и не набил татуировку «Зенита», которую обещал?

— Я обещал на десятое чемпионство. Если выиграем, конечно, набью.

— Как вам мероприятие?

— Отличное, отличная идея, спасибо РФС, спасибо ребятам, которые несмотря на все травмы, заботы дела, собрались. Отказников у нас не было. Все с хорошим настроением готовятся, общаются. Я уверен, что будет интересный футбол, красивый, который был присущ многим командам.

Матч легенд «Зенит» — «Спартак» перед игрой за Суперкубок России пройдет 8 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский». Начало встречи — 18.00 по московскому времени.

Матч за Суперкубок России между победителем чемпионата страны и обладателем Кубка России «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 9 июля.

Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Александр Медведев (руководитель)
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