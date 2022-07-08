Дюков рассказал, как относится к проведению матча за Суперкубок в Санкт-Петербурге

Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о проведении Суперкубка и матча легенд «Зенита» и «Спартака» в Санкт-Петербурге.

— Как относитесь к проведению подобных мероприятий (Суперкубок, матч-легенд) в Санкт-Петербурге?

— Время покажет. Завтра вечером подведем итоги.

— Как можно сегодня не болеть за «Зенит»?

— Я буду болеть за футбол.

Матч легенд «Зенит» — «Спартак» пройдет 8 июля в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский». Начало встречи — 18.00 по московскому времени.

Матч за Суперкубок России между победителем чемпионата страны и обладателем Кубка России «Зенитом» и «Спартаком» пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 9 июля.