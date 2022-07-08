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Сегодня, 18:15

Агент высказался против оскорблений Бакаева фанатами в матче Суперкубка России против «Спартака»

Руслан Минаев
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Футбольный агент Артем Прохоров поделился мнением об игре полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева в грядущем матче Суперкубка России против «Спартака».

Бакаев, чей контракт с красно-белыми завершился 31 мая, подписал соглашение с петербуржцами. Полузащитник является воспитанником «Спартака», в чьей системе он находился с 2007 года.

«На мой взгляд, негатив в адрес Зелимхана Бакаева если и будет, то, возможно, только со стороны болельщиков «Спартака», так как это воспитанник красно-белых. Критика была и в адрес Артема Дзюбы, и Владимира Быстрова, когда они меняли команды. Это, конечно, все не красит футбол. Я против того, чтоб игроков оскорбляли или унижали. Мы не знаем детали перехода. По одной из версий, «Спартак» не захотел подписывать соглашение с Бакаевым, и он перешел в «Зенит» на правах свободного агента. Игрок сборной и с российским паспортом! Зелимхан в матче за Суперкубок может показать хорошую игру. У него будет стимул проявить себя против бывшей команды. Что касается игроков «Спартака», то Соболев и Промес могут решить исход встречи», — цитирует Прохорова RT.

В субботу, 9 июля «Зенит» сыграет со «Спартаком» в матче за Суперкубок России. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.00 по московскому времени.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1023556-prohorov-bakaev-superkubok-zenit-spartak
Зелимхан Бакаев
Футбол
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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