Агент высказался против оскорблений Бакаева фанатами в матче Суперкубка России против «Спартака»

Футбольный агент Артем Прохоров поделился мнением об игре полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева в грядущем матче Суперкубка России против «Спартака».

Бакаев, чей контракт с красно-белыми завершился 31 мая, подписал соглашение с петербуржцами. Полузащитник является воспитанником «Спартака», в чьей системе он находился с 2007 года.

«На мой взгляд, негатив в адрес Зелимхана Бакаева если и будет, то, возможно, только со стороны болельщиков «Спартака», так как это воспитанник красно-белых. Критика была и в адрес Артема Дзюбы, и Владимира Быстрова, когда они меняли команды. Это, конечно, все не красит футбол. Я против того, чтоб игроков оскорбляли или унижали. Мы не знаем детали перехода. По одной из версий, «Спартак» не захотел подписывать соглашение с Бакаевым, и он перешел в «Зенит» на правах свободного агента. Игрок сборной и с российским паспортом! Зелимхан в матче за Суперкубок может показать хорошую игру. У него будет стимул проявить себя против бывшей команды. Что касается игроков «Спартака», то Соболев и Промес могут решить исход встречи», — цитирует Прохорова RT.

В субботу, 9 июля «Зенит» сыграет со «Спартаком» в матче за Суперкубок России. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.00 по московскому времени.