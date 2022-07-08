Медведев о Суперкубке: «Жду, когда на пиджаке появится еще одна звезда. Для симметрии»
Медведев рассказал об ожиданиях от матча за Суперкубок
Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал о важности товарищеских матчей.
— Я слышал, что вы тоже мечтали сами выйти на поле.
— Нет, у меня место на тренерском мостике.
— Слышал, что вы сегодня настраивали команду сегодня на тренерском мостике.
— Ну, а как же! Это, конечно, товарищеская игра, но футболисты, которые не выходят на поле выигрывать, внушают подозрения.
— У вас на пиджаке звезда. Я правильно понимаю, что вы ждете, когда добавится следующая?
— Ну да, чтобы была симметрия, — сказал Медведев.
В субботу, 9 июля «Зенит» сыграет со «Спартаком» в матче за Суперкубок России. Встреча пройдет на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.00 по московскому времени.
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